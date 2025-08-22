TSA actualiza normativa de equipaje: Nuevas restricciones y sorpresas

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha realizado cambios significativos en su reglamento sobre el equipaje permitido para vuelos dentro de Estados Unidos. Con la intención de mejorar la seguridad y facilitar el proceso de embarque, se han introducido nuevas restricciones, así como algunas sorpresas sobre lo que se puede llevar a bordo.

Nuevos artículos prohibidos

Entre las actualizaciones más relevantes se encuentran tres nuevos artículos que están prohibidos en el equipaje documentado. La TSA ha decidido restringir el transporte de herramientas inalámbricas para el cabello, debido a la posibilidad de que contengan materiales peligrosos como cartuchos de gas y butano. Los artículos específicos afectados son:

• Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas.

• Rizadores o planchas de pelo alimentados con butano.

• Recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores o planchas.

Si se detectan estos artículos durante la revisión del equipaje facturado, serán retirados. Sin embargo, los pasajeros pueden llevar estos dispositivos en el equipaje de mano, siempre y cuando estén cubiertos adecuadamente para evitar su activación. La TSA recomienda optar por herramientas con cable para mayor seguridad.

Artículos inusuales permitidos

Curiosamente, la TSA también permite el transporte de algunos artículos poco comunes que podrían sorprender a los viajeros. A continuación, se presentan algunos de ellos:

• Langostas vivas: Se permiten siempre que se transporten en un recipiente plástico transparente y a prueba de derrames.

• Luces navideñas: Puedes llevar luces navideñas en tu equipaje, ya sea de mano o documentado.

• Espuelas de vaquero: Solo necesitas retirarlas de tus botas antes de colocarlas en tu maleta.

• Astas: Permitidas siempre que quepan en tu maleta y sean aptas para el compartimento superior o debajo del asiento.

• Varitas mágicas y sables de luz: Los fanáticos de Harry Potter y Star Wars pueden llevar sus accesorios de juguete sin problemas.

• Cafeteras: Se permiten en cualquier tipo, siempre que estén bien empaquetadas y los cables enrollados.

• Bola mágica 8: Aunque no cabe en el equipaje de mano, puedes facturarla.

• Máquinas de coser: Permiten su transporte, pero consulta previamente con la aerolínea sobre su tamaño.

• Planchas para waffles: Puedes llevarlas en tu equipaje, siempre que quepan en los compartimentos designados.

Si tienes dudas sobre qué artículos puedes llevar en tu próximo vuelo, es recomendable consultar la lista completa publicada en el sitio web de la TSA.