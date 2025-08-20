TSA anuncia restricciones más estrictas para maletas y artículos personales en vuelos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde mediados de agosto de 2025, Estados Unidos ha reforzado las inspecciones y restricciones en el equipaje permitido dentro de los aeropuertos, con nuevas medidas impuestas por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y respaldadas por diversas aerolíneas, con el objetivo de evitar retrasos, sanciones y hasta impedir el embarque de pasajeros que incumplan los criterios establecidos.

Dimensiones estrictas para equipaje de mano y artículo personal

La TSA ha definido parámetros muy claros para el equipaje de cabina: una maleta debe tener un tamaño máximo de 56 x 36 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulgadas), mientras que el artículo personal —como una mochila o cartera— no debe sobrepasar los 45 x 35 x 20 cm (18 x 14 x 8 pulgadas). Si un viajero excede estas medidas, podría enfrentar consecuencias tan graves como multas, confiscación de objetos o incluso la pérdida del vuelo.

Dentro de este marco, se enfatiza la necesidad de que cada pasajero revise las políticas específicas de la aerolínea con la cual va a volar, ya que podrían existir variaciones mínimas en las restricciones, aunque generalmente rigen bajo los estándares de la TSA.

Artículos prohibidos: ¿qué no puedes llevar ni en cabina ni en el equipaje facturado?

La TSA mantiene una lista rigurosa de artículos que están completamente prohibidos tanto en el equipaje de mano como en el facturado:

Líquidos, geles y aerosoles en envases de más de 100 ml (3,4 oz), salvo que sean de uso médico o para bebés.

Armas de fuego, réplicas, municiones y piezas esenciales de armas.

Objetos punzantes: cuchillos, tijeras con hojas largas, navajas o herramientas filosas.

Herramientas contundentes como bates de béisbol, palancas, martillos u otros que puedan causar daño.

Explosivos, fuegos artificiales y materiales inflamables, incluyendo ciertos combustibles.

Sustancias químicas peligrosas, como pesticidas, ácidos o gases comprimidos no autorizados.

Baterías de litio sueltas de gran capacidad, que solo pueden transportarse bajo condiciones especiales.

Además, incluso objetos aparentemente inofensivos como encendedores de tipo antorcha o ciertos dispositivos electrónicos podrían ser retenidos si no cumplen con los requisitos o no están correctamente embalados.

El endurecimiento de los controles sobre el equipaje en aeropuertos de Estados Unidos refleja una política de seguridad más estricta y técnicamente respaldada, con implicaciones directas en la experiencia del viajero. Medidas como limitar las dimensiones autorizadas y prohibir una amplia gama de objetos tienen el doble propósito de garantizar la seguridad y agilizar los flujos operativos. La clave para no toparse con contratiempos: informarse bien, empacar con cuidado, y anticiparse a las exigencias del viaje.