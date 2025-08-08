¡Atención viajeros! Nuevo beneficio en aeropuertos con tiempo limitado

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos ha lanzado una emocionante oferta para los viajeros que buscan simplificar su experiencia en los aeropuertos. A través de su sitio web oficial, la TSA ha comunicado un nuevo beneficio de tiempo limitado que promete hacer más accesible el programa TSA PreCheck, diseñado para agilizar los controles de seguridad.

Este nuevo incentivo está dirigido especialmente a grupos familiares y amigos que deseen inscribirse en TSA PreCheck. La TSA ha confirmado un descuento de USD 15 en la segunda inscripción al programa, siempre que dos personas se registren simultáneamente a través del proveedor IDEMIA.

Es importante señalar que esta oferta solo es válida para nuevos clientes; aquellos que necesiten renovar su membresía no podrán acceder a este beneficio. Además, no es necesario demostrar relación familiar para aprovechar el descuento; basta con registrarse juntos y solicitar el "descuento familiar".

Ventajas del programa TSA PreCheck

Inscribirse en TSA PreCheck proporciona múltiples beneficios para los viajeros. Los participantes pueden disfrutar de un proceso de seguridad más ágil, donde elementos como cinturones, chaquetas ligeras, líquidos y dispositivos electrónicos pueden permanecer en su lugar sin necesidad de controles por separado. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el estrés asociado con los procedimientos de seguridad en los aeropuertos.

Los interesados en beneficiarse de esta oferta deben actuar rápidamente, ya que el descuento estará disponible solo hasta el 31 de octubre de este año. Para inscribirse, es fundamental cumplir con todos los requisitos de elegibilidad establecidos por la TSA.

Si estás planeando un viaje con familiares o amigos, considera aprovechar este nuevo beneficio del TSA y disfruta de un proceso de seguridad más rápido y cómodo en el aeropuerto.