Nuevas multas de hasta $12,900 para viajeros que incumplan esta normativa

Suscríbete a nuestros canales

Viajar por Estados Unidos se volverá más costoso para quienes no respeten las normas de seguridad en los aeropuertos. La Administración de Seguridad en Transporte (TSA) ha anunciado un endurecimiento en la aplicación de multas para pasajeros que interfieran con los procedimientos de revisión de equipaje y control corporal, con sanciones que pueden alcanzar hasta 12,900 dólares.

Esta nueva política afecta tanto a viajeros nacionales como internacionales y tiene como objetivo reducir los incidentes que obstaculizan el trabajo del personal de seguridad. La TSA ha adoptado una postura de "tolerancia cero" frente a cualquier conducta que altere el funcionamiento de los puntos de control en los aeropuertos.

Acciones que pueden derivar en multas

La TSA clasifica como "interferencia no física" cualquier comportamiento que impida deliberadamente los procedimientos de revisión sin necesidad de contacto físico. Algunas de las acciones que podrían resultar en sanciones incluyen:

• Negarse a adoptar la postura requerida durante una inspección o escaneo corporal.

• Tomar fotos o grabar videos en áreas de control si esto interrumpe el trabajo de los agentes.

• Resistirse a la inspección de dispositivos electrónicos como laptops, tablets o teléfonos.

• Bloquear el paso a otros pasajeros en zonas de control.

El monto de la multa varía según la gravedad de la infracción, con un rango que oscila entre 2,570 y 12,900 dólares.

Refuerzo en la aplicación de normativas

Aunque esta normativa no es nueva y lleva más de 10 años en vigor, las autoridades han decidido intensificar su cumplimiento debido al aumento en los reportes de incidentes en los principales aeropuertos del país. Este cambio busca asegurar un ambiente más seguro y eficiente para todos los viajeros.

La TSA notificará formalmente al infractor sobre la sanción impuesta. En casos más graves, la situación podría escalar a un proceso legal, en coordinación con otras agencias federales. Esto resalta la seriedad con la que se están tomando estas infracciones.

Los pasajeros que viajen a Estados Unidos deben estar especialmente atentos a las indicaciones del personal de seguridad. Una conducta inapropiada no solo puede generar incomodidades durante el viaje, sino que también puede resultar en multas significativas

.