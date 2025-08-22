Pagos anticipados para beneficiarios del Seguro Social por Labor Day

Suscríbete a nuestros canales

Millones de jubilados y beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán pagos adelantados en agosto debido al feriado del Día del Trabajo, que este año se celebra el lunes 1 de septiembre. A continuación, te explicamos los detalles sobre los cambios en el calendario de pagos, el monto promedio y las preocupaciones recientes relacionadas con sobrepagos.

Cambios en el calendario de pagos

La Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado que, como es habitual, los depósitos se adelantan cuando una fecha de pago coincide con un día festivo o fin de semana. En este caso:

• Los beneficiarios de SSI ya recibieron su primer cheque el 1 de agosto.

• Un segundo pago se realizará el viernes 29 de agosto para compensar la interrupción causada por el feriado.

En cuanto a los pagos regulares del Seguro Social, estos se distribuyen según las fechas de cumpleaños:

• Nacidos entre el 1 y el 10: Recibieron su pago el 13 de agosto.

• Nacidos entre el 11 y el 20: Recibirán su pago el 20 de agosto.

• Nacidos entre el 21 y el 31: Tendrán su depósito el 27 de agosto.

Monto promedio y ajustes recientes

El beneficio mensual promedio para los jubilados se sitúa actualmente en $1,976, gracias a un ajuste por costo de vida (COLA) del 2.5% implementado en 2025. Para aquellos que han optado por una jubilación demorada hasta los 70 años, la pensión puede alcanzar hasta $5,108 mensuales, según estimaciones del Economic Times.

No obstante, no todo son buenas noticias. Desde julio, la SSA ha comenzado a recuperar pagos indebidos reteniendo hasta el 50% de los cheques mensuales de algunos beneficiarios. Esta medida ha suscitado preocupaciones entre organizaciones y expertos legales.

Ashley F. Morgan, abogada consultada por Newsweek, expresó su preocupación: “Cobrar el 50% de los beneficios de alguien es extremadamente severo. La mayoría de las personas en el Seguro Social que han tenido un sobrepago no tienen otro ingreso. Quitarles la mitad significa dejarlos sin medios para sobrevivir”.

Los beneficiarios afectados pueden solicitar una exención presentando el formulario SSA-632, especialmente si pueden demostrar que la reducción compromete su estabilidad financiera.

Los grupos defensores de adultos mayores han advertido que estos recortes impactan con mayor fuerza a jubilados afroamericanos y de bajos ingresos, quienes generalmente cuentan con menos ahorros para la vejez. Si el problema persiste, deben comunicarse directamente con la oficina de la agencia para resolver cualquier inconveniente.