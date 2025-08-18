Servicios

Aumento del Seguro Social 2026: ¿Cuánto Recibirán los Beneficiarios?

¿Habrá un aumento del Seguro Social en 2026? Descubre las proyecciones del ajuste por COLA, cuánto dinero podría significar para los beneficiarios y la fecha de su vigencia.

Por Meridiano

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:16 am
La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado una excelente noticia para millones de estadounidenses: se aplicará un nuevo ajuste por costo de vida (COLA) a partir de 2026. Esta medida busca ayudar a los jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del Ingreso Suplementario (SSI) a enfrentar la inflación y cubrir sus gastos básicos.

Aumento del 2.7%: La proyección para 2026

Aunque el anuncio oficial se espera para octubre, las proyecciones de la Senior Citizens League sugieren que el ajuste por COLA en 2026 podría ser del 2.7%. Este porcentaje representa un ligero incremento en comparación con el 2.5% aplicado en 2025.

Este aumento se basa en la inflación de los últimos meses, y si se confirma, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Si bien el monto exacto en dólares aún no se ha revelado, se estima que podría ser similar al ajuste de 2025, que representó unos $50 adicionales por beneficiario.

¿Quiénes reciben los pagos del Seguro Social?

El Gobierno de Estados Unidos emite pagos mensuales a diversos grupos de beneficiarios, incluyendo:

  • Jubilados: Personas que han alcanzado la edad de retiro.

  • Pensionados por discapacidad: Individuos que reciben beneficios por una condición médica que les impide trabajar.

  • Beneficiarios de SSI: Personas que tienen ingresos y recursos limitados.

El monto de cada pago varía según el estatus del beneficiario, la edad de retiro y la cantidad de años que aportó al sistema.

Montos de jubilación actuales del Seguro Social

La SSA utiliza un sistema de créditos para determinar el monto de la jubilación. A mayor número de créditos acumulados por años de trabajo, mayor será el pago mensual. A continuación, se muestran los montos actuales de jubilación basados en la edad de retiro:

  • Jubilación a los 62 años: $2,831

  • Jubilación a los 67 años: $4,018

  • Jubilación a los 70 años: $5,108

Estar al tanto de estos ajustes es fundamental para planificar sus finanzas. Manténgase atento a las noticias oficiales de la SSA en octubre para conocer la cifra final del aumento.

Lunes 18 de Agosto de 2025
