Nitrogen sorprende a Good Cheer y a La Cara y se lleva el Alabama Stakes G1

La tarde de este sábado ene óvalo de Saratoga, en el condado del mismo nombre en la ciudad de Nueva York se corrió una jornada de 11 competencias donde la prueba más importante era una nueva edición del Alabama Stakes G1 para potras de tres años.

Nitrogen gana el Alabama Stakes G1 en Saratoga

La potra de tres años Nitrogen, montada por el jockey puertorriqueño José Luis Ortiz y presentada por el entrenador Mark Casse se quedo con la edición 2025 del Alabama Stakes G1 de $600.000 en distancia de 2.000 metros

La hija del campeón pistero y semental Medaglia D’Oro en la yegua Tiffany Case por Uncle Mo consigue así su quinta victoria en seis presentaciones en el 2025 y supera el millón de dólares en ganancias producidas y suma su primer G1 a su carrera como purasangre.

La potra que era una tercera opción de triunfo de la carrera ante el duelo que se presentaba entre las potras de Godolphin LLC, Good Cheer y La Cara.

Los parciales de la competencia fueron de: 24’4 en primeros 400 metros, la primera media milla en 49’3 con la potra La Cara en la punta, seguida de Good Cheer y Nitrogen de cerca, los 1.200 metros en 73’1 y la milla en 97 exactos, para cumplir los 2.000 metros en 123’1.

La potra generó un dividendo de $6.10 a ganador, $2.80 el place y $2,20 el show de la carrera.