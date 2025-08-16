Junior Alvarado suma otro Stakes a su cuenta en el 2025 en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Saratoga cumple su segunda fecha de tres de la semana con una programación de 11 carreras donde se disputaron dos Stakes y uno de ellos, G1 para yeguas de tres años.

Junior Alvarado se lleva el Stakes Black Types

A la altura de la novena carrera del sábado en el hipódromo de Saratoga se corrió una nueva edición del Skidmore Stakes de $150.000 para potros de dos años donde la victoria se la llevó el jockey venezolano Junior Alvarado con el potro Bobrovsky del trainer Dale Romans.

En una prueba de 1.100 metros en grama, el potro conducido por el venezolano salió segundo y estuvo cerca de los parciales de 21’4 en los primeros 400 metros que marcó Moster para luego pasarlo en los 800 con un parcial de 44’2 y los 1.000 metros en 56’1 y quedarse con el triunfo con un tiempo de 62’3 y remate de 6’2 en los últimos 100 metros de la carrera.

Bobrovsky es un potro nacido el 20 de enero del 2023 en el Haras de Mike Rutherford producto del semental Daredevil en Hay Flo por Cairo Prince el cual consigue su segunda victoria en tres presentaciones como dosañero y alcanza los $144.900 en ganancias para su propietario y entrenador Romans, Dale L. y Berg, Steve.

Previamente, en la segunda carrera del sábado, Alvarado ganó un Maiden Special de $90.000 para potras de dos años con la dosañera Victory Hall del trainer Carlos David en tiempo de 72’2 para los 1.200 metros en arena.

Para el jockey venezolano fueron sus victorias 13 y 14 en el meeting de Saratoga donde la semana que viene se volverá a subir al lomo de Sovereignty para buscar la victoria en el Travers Stakes G1.