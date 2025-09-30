Claramont fue el héroe en el Handicap de las Américas en final electrizante

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada del sábado en la cartelera estelar de la noche en el Hipódromo de las Américas, ubicado en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, bajo un torrencial aguacero y un final reñido, Claramont se convirtió en el héroe tras sorprender con su victoria en la edición LXXX del Handicap de Las Américas, disputado en 1.900 metros.

Claramont se llevó el Handicap de Las Américas

Claramont, con la monta del jinete experimentado Juan José Arango, protagonizó un final épico junto a Jackpot, con la monta de Juan Manuel Gaspar, quienes exhibieron sus mejores cualidades sobre las botas de sus conducidos para brindar un final de leyenda en la edición LXXX del Hándicap de las Américas, la prueba más emblemática en tierras mejicanas.

Claramont es un macho de seis años de la Cuadra El Embarcadero, que se impuso de manera sorpresiva, superando las difíciles condiciones climáticas. La competencia se vio marcada por la fuerte lluvia que cayó sobre el hipódromo de las Américas, lo que hizo que la pista estuviera pesada y fangosa. A pesar de estas condiciones, Claramont se alzó con la victoria en el “Clásico de los Clásicos”.

Claramont, entrenado por Alejandro Moreno Aparicio, salió detrás de la velocidad con su jinete Juan José Arango. En una pista anormal producto de la lluvia, los más veloces entregaron splits de 23.4, 46.4 y 71.4. Al giro de la última curva, Claramont ya tenía el control de la prueba, con un parcial de 99; esperó a su rival, que atropelló por su lado interior, para llegar a cabeza, con un registro final de 119,3, para los nueve furlones y medio.

Claramont es un macho castrado de seis años, hijo de Speightstown en Key Component por Indian Charlie; colocó su récord en ocho victorias en 20 presentaciones y recupera de un nefasto noveno lugar en el Handicap Loma de Sotelo, el pasado mes de agosto, luego de obtener dos terceros en el Handicap Presidencial y Handicap Gay Dalton.