¡Back to Back! Johannes repite en el City of Hope Mile (G2) de $200,000

Suscríbete a nuestros canales

En gran demostración el hijo de Nyquist, Johannes cinco veces ganador de stakes de grado el año pasado, con una gallarda valentía consiguió una segunda victoria consecutiva en la carrera City of Hope Mile (G2) de $200,000 disputado en el hipódromo de Santa Anita Park, y se ganó un lugar automático en la Breeders' Cup Mile, en la que quedó segundo el año pasado.

Breeders’ Cup: Johannes de nuevo estará en la Breeders' Cup Mile

Con una carrera de acecho óptima bajo la dirección de Umbeto Rispoli, repitió el triunfo en la City of Hope Mile (G2) de $200,000 el sábado pasado en Santa Anita. Johannes, criado por Cuyathy LLC, logró su movimiento triunfador al salir de la curva y rebasar a Cabo Spirit en la recta final.

Johannes, con esta victoria ganó de vuelta automático y con cuotas pagadas para la Breeders' Cup Mile (G1) en Del Mar el 1 de noviembre, gracias a la serie "Win and You're In" del Breeders' Cup Challenge. El año pasado, en Del Mar, ocupó el segundo lugar en la carrera.

Zio Jo tomó la delantera desde el principio, con Final Boss muy cerca y Cabo Spirit siguiéndolo desde el tercer lugar, mientras que Rispoli colocó a Johannes en el cuarto lugar.

Zio Jo mantuvo su ventaja en la recta final, aventajando a Final Boss por fuera por medio cuerpo cerca del poste de la media milla. Cabo Spirit seguía tres cuerpos atrás y Johannes inició un avance por la barandilla. Johannes tenía mucha energía de reserva cuando se le pidió y se abrió en la recta, desenrolló una rápida remontada por el centro de la recta y tomó la delantera en el último dieciseisavo, ganando por un cuerpo y un cuarto.

Cabo Spirt se mantuvo en segundo lugar y Almendares (GB) fue tercero. Johannes terminó la distancia en 1:34.13 en césped firme y devolvió $2.40 por la victoria como favorito.

Tras la victoria del pasado año en el City of Hope Mile, Johannes sufrió su única derrota del año al quedar segundo en la Breeders' Cup Mile, detrás de More Than Looks.

Luego de la victoria del sábado, el próximo compromiso será la Breeders' Cup. Johannes ahora tiene nueve victorias en 15 participaciones y ganó $1,278,359. Criado en Kentucky, hijo de la yegua Cuyathy por Congrats.