Rosalía sacude París con sus axilas teñidas de blanco

Durante la Semana de la Moda de París, la española Rosalía causó revuelo no solo por su atuendo, sino por una decisión estética que pocos esperaban: teñir su vello axilar de blanco.

En efecto, bajo un top de hombros descubiertos y en plena pasarela urbana, la cantante dejó ver un contraste llamativo entre su piel y ese detalle inusual, alineado al código bicolor de su vestuario.

El diseño de su look, una combinación de blanco y negro con estética minimalista y punk, apuntaba a que cada elemento, incluso lo más íntimo, formara parte del discurso visual.

Rosalía desató la locura en redes sociales

Como era de esperarse, las opiniones en redes sociales ardieron en un instante. Mientras admiradores celebraron la valentía y originalidad, otros reaccionaron con sarcasmo, desconcierto e incluso rechazo.

En ciertos comentarios se leyeron frases como “Parece que se pasó algodón con cloro por las axilas” y críticas que acusaban al gesto de buscar atención excesiva.

Algunos calificaron su elección como “ridícula” o “sobre el límite de lo provocativo”, cuestionando si esa decisión era necesaria para discutir moda. Pero también hubo defensores que la elogiaron por romper moldes en una industria donde el vello corporal femenino sigue siendo un tabú.

No es la primera vez que la intérprete de “Bizcochito” juega con esa frontera entre estética y provocación.

En otras ocasiones la hemos visto decolorar sus cejas, pintar uñas con símbolos religiosos y mezclar clásicas influencias flamencas con atmósferas futuristas todo forma parte de una identidad visual cuidadosamente construida.

¿Moda pasajera o nueva tendencia?

La pregunta inevitable ronda los titulares: ¿será esto una tendencia que alumbrará en 2026? En medios especializados se especula que este tipo de decisiones puntuales de actrices, cantantes e influencers pueden abrir paso a nuevas corrientes en estética corporal.

La artista ha mostrado ya señales de que esta elección podría vincularse a una etapa artística más oscura y simbólica que ella estaría gestando para su regreso. En su narrativa visual, el blanco y negro, las cruces religiosas y los contrastes extremos estarían cobrando fuerza como elementos de su nueva era.