Skubal reta a Gavin Williams en el primero de la serie entre Detroit vs Cleveland (+Detalles)

Los Guardianes de Cleveland lograron este domingo la hazaña más increíble de los últimos años en Grandes Ligas. Remontaron una desventaja de 15.5 juegos a mediados de julio para quedarse con el banderín de la división central, la mayor en la historia del beisbol.

Según el Elias Sports Bureau, los Bravos de Boston de 1914 estaban hace 15 juegos en la Liga Nacional el 4 de julio y se recuperaron para ganar su división por 10 juegos y medios.

Desde que el béisbol pasó a jugar por divisiones en 1969, el mayor déficit superado había sido de 14 juegos por los Yankees de Nueva York de 1978 para ganar el Este de la Liga Americana.

Esta es la tercera semana consecutiva que los Tigres y los Guardianes se enfrentan. Cleveland barrió los tres juegos en Detroit del 16 al 18 de septiembre y luego ganó dos de tres en casa del 23 al 25 de septiembre.

Duelazo de pitcheo

Los Guardianes ganaron la serie de la temporada, llevándose ocho de los 13 juegos, incluyendo cinco de los últimos seis. Sin embargo, los Tigres tuvieron un récord de cuatro victorias y dos derrotas en Cleveland.

En este sentido, los Tigres buscarán de mantener ese dominio en el Progressive Field, por lo que enviarán a la lomita al actual premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

Skubal tiene récord de 13 victorias y seis derrotas con una efectividad de 2.21 en 31 aperturas. En 195.1 tercios de entradas lanzadas, el zurdo ha permitido 141 imparables, 48 carreras limpias, 18 cuadrangulares, ha otorgado 33 boletos y ha ponchado a 241 contrarios para un whip de 0.89. Los rivales le conectan para .200 de promedio.

El zurdo ha lanzado bien contra los Guardianes, permitiendo solo cuatro carreras (dos limpias) en 28 entradas en cuatro aperturas. Tuvo registro de dos victorias y dos derrotas con 40 ponches.

Por su parte, Cleveland ganó cinco partidos seguidos contra Detroit en septiembre antes de que los Tigres rescataran una victoria en su último enfrentamiento de la temporada regular. Dos de esas cinco victorias, en enfrentamientos consecutivos, fueron contra Skubal.

En este sentido, los Guardianes enviarán al derecho Gavin Williams, quien tiene marca de 12 victorias y cinco derrotas con 3.06 de efectividad en 31 inicios esta temporada. En 167.2 tercios de entradas lanzadas, el diestro ha permitido 130 imparables, 57 carreras limpias, 23 cuadrangulares, ha otorgado 83 boletos y ha ponchado a 173 contrarios para un whip de 1.27. Los rivales le conectan para .211 de promedio.

Esta temporada, Gavin Williams tuvo un récord de dos victorias sin derrotas con una efectividad de 1.06 y 29 ponches en tres apariciones.