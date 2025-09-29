Aseguran que Khloé Kardashian está saliendo con el ex de su hermana

Suscríbete a nuestros canales

La familia Kardashian vuelve a estar en el foco específicamente por Khloé Kardashian, quien esta semana acaparó los reflectores luego que el público afirmara que, estaría saliendo con Scott Disick, ex de su hermana Kourtney.

Interacciones en redes sociales fueron el principal motivo por el que los usuarios aseguraron que entre ellos existe más que una amistad o un lazo familiar por la historia que tuvieron Disick y Kourtney, de la que nacieron 3 retoños.

¿Khloé Kardashian y Scott Disick están involucrados?

Las especulaciones sobre una posible relación entre ellos no son nuevas, pero, en las últimas semanas ganaron fuerza cuando Scott dejó un comentario sugerente en una de las publicaciones de la socialité, un gesto que muchos interpretaron como más que un saludo amistoso.

Además del mensaje que contenía solo emojis de fuego, otros comentarios y ‘likes’ fueron suficiente para desatar los rumores. Asimismo, resaltan la familiaridad que hay en ambos durante eventos familiares que no ha pasado desapercibida.

Hacen frente a los rumores

Para enfrentar el torrente de especulaciones, Khloé invitó a su excuñado a su podcast “Khloé in Wonderland”. Ahí, hablaron sin rodeos sobre lo que se está comentando y, la estadounidense de 41 años advirtió que, si decidieran dar ese paso, serían “aniquilados” por el público y la prensa.

Por su parte, Disick calificó la idea como “exagerada” y subrayó que, nunca ha existido un romance entre ellos. Este episodio no apagó los rumores y, más bien los redirigió al terreno del: “¿qué sucede cuando dos estrellas niegan lo que sus gestos sugieren?”.

Por los momentos, ningún otro miembro de la familia Kardashian-Jenner se ha pronunciado al respecto. Recordemos que, Scott y Kourtney finalizaron su relación en 2015, tras formar una familia con sus 3 hijos: Mason, Penélope y Reign.