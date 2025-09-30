Estas son las probabilidades de que Magallanes cuente con sus máximos grandesligas para la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de pocos días se levantará el telón de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y los Navegantes del Magallanes vuelven apuntar alto con miras al título. Si bien la directiva ha logrado armar un plantel competitivo, la presencia de los grandesligas podría ser más determinante durante las últimas semanas de acción de la ronda regular.

Para nadie es un secreto que las organizaciones de MLB suelen restringir las participaciones de sus peloteros en las ligas invernales, y es por eso que grandes figuras de nuestro beisbol pasan varios años sin ver acción en la LVBP. Sin embargo, con el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cada vez más cerca, es muy probable que a finales de este año veamos a varios grandesligas tomar algún turno al bate, en especial con la Nave.

Magallanes no descarta a nadie

Durante una entrevista para el programa Entre Innings del canal de Youtube Magallanes TV, el gerente deportivo de la organización, Federico Rojas Zabolotnyj, habló sobre varios temas referentes al equipo. Uno de los más destacados, y que sin duda ilusionan a la fanaticada, se trató sobre la presencia de varios grandesligas para la venidera zafra.

Entre tantos nombres, uno en específico resaltó por su casi segura participación para la 2025-2026: Luis Torrens. Recordemos que vivió una zafra bastante activa con los Mets de Nueva York, en la que tuvo que respaldar a su compatriota Francisco Álvarez, quien de hecho también pertenece al Magallanes.

"Hay bastantes probabilidades de contar con Luis Torrens. Él es un magallanero a todo dar y siempre estuvo compenetrado con el equipo en la temporada pasada. Cuando conversamos con él nos hizo saber su entrega y profesionalismo con la organización. Todavía no hay una fecha exacta para su llegada", comentó el gerente.

Luego agregó: "En el caso de Francisco (Álvarez) es más incierto, sobre todo por todas las cosas por las que pasó durante su temporada en Grandes Ligas".

Por su parte, la figura de José Altuve continúa siendo una de las más llamativas y queridas por los aficionados, quienes tienen la ilusión de verlo nuevamente en territorio venezolano. Y es que si hablamos de un aliciente para su posible participación, el Clásico Mundial sería más que suficiente.

"Altuve es otro que le duele el Magallanes muchísimo. Conversamos con él hace unas semanas y todo fue muy ameno. Él no descartó sus posibilidades, pero tampoco hay una confirmación. El factor del Clásico Mundial podría motivarlo. Las puertas para él están abiertas", apuntó Rojas Zabolotnyj.

En esa misma línea, pero con algo más de incertidumbre, también se asomaron los nombres de Wilmer Flores y Luis Arráez. Mientras el primero le toca afrontar la agencia libre en las Grandes Ligas, el segundo podría tener un camino similar al de Astro Boy.

"Wilmer (Flores) entra en agencia libre este año. Hemos hablado y siempre ha estado muy vinculado al equipo. Pero su caso también es incierto", dijo el gerente.

Luego prosiguió: "Con (Luis) Arráez hemos tenido conversaciones, aunque no tan directo como con Altuve. Pero si un jugador como Luis quiere venir, sin duda será espectacular".

Para finalizar, los Navegantes del Magallanes pudieran presenciar el 'último baile' de uno de sus ídolos de la era moderna: Pablo Sandoval. Pero si bien ambas partes ya han tenido acercamientos, hasta los momentos todo se encuentra en un punto muerto.

"Respecto a Pablo (Sandoval), sí tuvimos conversaciones importantes. Estaba esa posibilidad de participar durante dos meses, posterior a noviembre. Todavía no hay nada oficial. Pero en su caso, con todo lo que ha generado y el hecho de que siempre ha estado en momentos importantes de la organización, esta pudiese ser su última vez con el uniforme del Magallanes", concluyó.