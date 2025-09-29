Magallanes promete con su rotación abridora para el inicio de la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el panorama de los Navegantes del Magallanes se va aclarando poco a poco. Y es que la directiva ha confeccionado un roster competitivo que espera arrasar con todo a su paso desde el día inaugural.

Como algunos recordarán, la zafra anterior fue muy positiva para la Nave en cuanto a su pitcheo, pues terminaron la ronda regular con la segunda mejor efectividad colectiva (4.83), la segunda cifra más baja de carreras permitidas (293), y la segunda más alta en ponches (392).

Justamente, para este año quieren reforzar ese aspecto y así convertirlo en su punto más fuerte para afrontar unas primeras semanas de acción de mucha intensidad. Recordemos que el elenco carabobeño debutará el próximo jueves 16 de octubre, en el José Bernardo Pérez, contra Caribes de Anzoátegui.

Una rotación que promete para el Magallanes

Durante una entrevista para el canal de Youtube Magallanes TV, el gerente deportivo de la organización, Federico Rojas Zabolotnyj, habló sobre varios temas referentes a la confección del equipo para esta temporada 2025-2026. Uno de esos tuvo que ver con la posible rotación abridora para los primeros enfrentamientos.

"Por lo menos desde el primer día vamos a arrancar con Junior Guerra, Ricardo Sánchez y Zach Plesac. Ese no es un orden establecido, pero al menos esas son las piezas. Ya el staff determinará quién será el adecuado contra cada equipo que vamos a enfrentar", comentó el gerente.

Asimismo, también resaltó el valor de un veterano de mil batallas como Junior Guerra, quien tratará de protagonizar otra excelente campaña con Magallanes. De hecho, su récord de 8-1 con 2.63 de efectividad lo convirtieron en el mejor lanzador del equipo en la campaña anterior.

"Lo de Junior (Guerra) todavía es tremendo. Lo pude ver con los Tecos en México y la entrega que tiene es increíble, lanzando sobre 100 picheos tranquilamente", agregó Rojas Zabolotnyj.

Luego de recibir a la Tribu en la jornada inaugural, Navegantes del Magallanes visitará a Cardenales de Lara el viernes 17, para luego encarar una serie de visitante frente a las Águilas del Zulia, los días sábado 18 y domingo 19.