Rosalía rompe el silencio: confirma su romance con otra mujer

Suscríbete a nuestros canales

Rosalía, la icónica artista catalana que ha dejado huella tanto en la música como en la moda, se animó por fin a hablar abiertamente de uno de los capítulos más comentados de su vida privada que está relacionado con la actriz, Hunter Schafer.

Luego de tantos rumores acerca del acercamiento entre ambas mujeres, la intérprete de “Despechá”, habló de aquel romance que las unió y, pese a que actualmente están separadas, siguen teniendo una bonita relación.

Rosalía y Hunter Schafer

En una entrevista para la revista Elle, la cantante reveló que mantuvo un breve pero significativo romance con Schafer, logrando así disipar rumores que circulaban desde 2019 sobre su estrecha complicidad.

Esa historia de amor, vivida en otoño del mismo año, habría durado unos cinco meses, un periodo suficiente para añadir un matiz de misterio y encanto al relato público de ambas figuras.

Fue la periodista Suzy Expósito quien le preguntó a la ‘Motomami’ sobre sus relaciones anteriores, por supuesto, en la que está incluida la que tuvo con la protagonista de “Euphoria”, así como de la presión que habría sentido al confesar su sexualidad.

“Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, niega con la cabeza”, expresó Expósito. “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, fueron las palabras de la artista española.

Por su parte, Hunter que ahora compartirá set con La Rosalía, dejó más que claro en el pasado que, sí hubo un chispazo entre ellas: “Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia, pase lo que pase”.

¿Qué desató los rumores?

Las miradas cómplices en público, las salidas románticas y esas letras cargadas de insinuaciones (se especuló, por ejemplo, que su canción “Tuya” aludía a esa pasión compartida) cobraron sentido tras la confirmación.

La historia no solo remata con una confesión; suma un nuevo capítulo emocionante para los fans, pues, Rosalía y Schafer vuelven a coincidir profesionalmente en el set de rodaje de la tercera temporada de “Euphoria”.