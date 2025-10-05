MLS

Resultados de la jornada de este sábado 4 de octubre en la MLS

Quedan solo dos jornadas para que acabe la temporada regular en el fútbol norteamericano

Stefano Malavé Macri
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 12:50 am
Inter Miami derrota a New England Revolution
Este sábado se jugó la antepenúltima fecha de acción en la Major League Soccer en su temporada regular, donde se jugaron trece de los quince compromisos correspondientes a esta jornada.

Charlotte comenzaría ganándole a DC United, que apunta a ser colista en la Conferencia Este. El Inter Miami, por su parte, goleó a New England Revolution con hat-trick de asistencias de Lionel Messi y doblete de Jordi Alba.

Philadelphia Union derrota a New York City para seguir liderando el Este, mientras que San Diego hace lo propio en el Oeste al imponerse sobre Houston Dynamo. Cincinnati y Minnesota, que también ganaron, les pisan sus respectivos talones.

Por otra parte, Dallas, St. Louis, Real Salt Lake y Seattle Sounders también ganaron, mientras que Orlando empató con Columbus Crew, Chicago Fire con Toronto y el Club de Foot Montréal con Nashville.

Resultados MLS - Sábado 4 de octubre

  • DC United 0-1 Charlotte FC
  • CF Montréal 1-1 Nashville SC
  • FC Dallas 2-1 Los Ángeles Galaxy
  • Inter Miami CF 4-1 New England Revolution
  • Philadelphia Union 1-0 New York City FC
  • Orlando City SC 1-1 Columbus Crew
  • New York Red Bulls FC 0-1 FC Cincinnati
  • Chicago Fire 2-2 Toronto FC
  • Houston Dynamo 2-4 San Diego FC
  • Minnesota United FC 3-0 Sporting Kansas City
  • Austin FC 1-3 St. Louis City SC
  • Real Salt Lake 1-0 Colorado Rapids
  • Seattle Sounders 1-0 Portland Timbers

