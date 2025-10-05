Resultados de la jornada de este sábado 4 de octubre en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se jugó la antepenúltima fecha de acción en la Major League Soccer en su temporada regular, donde se jugaron trece de los quince compromisos correspondientes a esta jornada.

Charlotte comenzaría ganándole a DC United, que apunta a ser colista en la Conferencia Este. El Inter Miami, por su parte, goleó a New England Revolution con hat-trick de asistencias de Lionel Messi y doblete de Jordi Alba.

Philadelphia Union derrota a New York City para seguir liderando el Este, mientras que San Diego hace lo propio en el Oeste al imponerse sobre Houston Dynamo. Cincinnati y Minnesota, que también ganaron, les pisan sus respectivos talones.

Por otra parte, Dallas, St. Louis, Real Salt Lake y Seattle Sounders también ganaron, mientras que Orlando empató con Columbus Crew, Chicago Fire con Toronto y el Club de Foot Montréal con Nashville.

Resultados MLS - Sábado 4 de octubre