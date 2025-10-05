Resultados de la jornada de este sábado 4 de octubre en la MLS

Este sábado se jugó la antepenúltima fecha de acción en la Major League Soccer en su temporada regular, donde se jugaron trece de los quince compromisos correspondientes a esta jornada.
Charlotte comenzaría ganándole a DC United, que apunta a ser colista en la Conferencia Este. El Inter Miami, por su parte, goleó a New England Revolution con hat-trick de asistencias de Lionel Messi y doblete de Jordi Alba.
Philadelphia Union derrota a New York City para seguir liderando el Este, mientras que San Diego hace lo propio en el Oeste al imponerse sobre Houston Dynamo. Cincinnati y Minnesota, que también ganaron, les pisan sus respectivos talones.
Por otra parte, Dallas, St. Louis, Real Salt Lake y Seattle Sounders también ganaron, mientras que Orlando empató con Columbus Crew, Chicago Fire con Toronto y el Club de Foot Montréal con Nashville.
Resultados MLS - Sábado 4 de octubre
- DC United 0-1 Charlotte FC
- CF Montréal 1-1 Nashville SC
- FC Dallas 2-1 Los Ángeles Galaxy
- Inter Miami CF 4-1 New England Revolution
- Philadelphia Union 1-0 New York City FC
- Orlando City SC 1-1 Columbus Crew
- New York Red Bulls FC 0-1 FC Cincinnati
- Chicago Fire 2-2 Toronto FC
- Houston Dynamo 2-4 San Diego FC
- Minnesota United FC 3-0 Sporting Kansas City
- Austin FC 1-3 St. Louis City SC
- Real Salt Lake 1-0 Colorado Rapids
- Seattle Sounders 1-0 Portland Timbers