Resultados de la jornada del 20 y 21 de septiembre en la MLS

Una nueva fecha fue celebrada en la Major League Soccer, donde los distintos equipos buscan sumar puntos en busca de la clasificación a los play-offs que les lleven a la lucha por el campeonato nacional.

La fecha abrió con un New York City venciendo a Charlotte y Philadelphia Union ganándole a New England. También destaca la victoria del Inter Miami contra DC United con una gran actuación de Lionel Messi.

Orlando se impuso ante Nashville. Cincinnati venció a Los Ángeles Galaxy con tanto del venezolano Ender Echenique, mientras que Los Ángeles FC goleó a Real Salt lake con buena actuación de Heung-min Son y David Martínez.

Resultados del fin de semana