Resultados de la jornada del 20 y 21 de septiembre en la MLS

El fútbol norteamericano dejó grandes emociones durante su última fecha de acción

Por Stefano Malavé Macri
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 12:02 am
Lionel Messi, máximo goleador de la MLS
Una nueva fecha fue celebrada en la Major League Soccer, donde los distintos equipos buscan sumar puntos en busca de la clasificación a los play-offs que les lleven a la lucha por el campeonato nacional.

La fecha abrió con un New York City venciendo a Charlotte y Philadelphia Union ganándole a New England. También destaca la victoria del Inter Miami contra DC United con una gran actuación de Lionel Messi.

Orlando se impuso ante Nashville. Cincinnati venció a Los Ángeles Galaxy con tanto del venezolano Ender Echenique, mientras que Los Ángeles FC goleó a Real Salt lake con buena actuación de Heung-min Son y David Martínez.

Resultados del fin de semana

  • New York City FC 2 - 0 Charlotte FC
  • Philadelphia Union 1 - 0 New England Revolution
  • Atlanta United FC 1 - 1 San Diego FC
  • CF Montréal 0 - 2 New York Red Bulls
  • Columbus Crew 1 - 1 Toronto FC 
  • Inter Miami CF 3 - 2 DC United 
  • Orlando City SC 3 - 2 Nashville SC
  • FC Dallas 3 - 1 Colorado Rapids
  • Houston Dynamo FC 1 - 0 Portland Timbers FC
  • Minnesota United FC 0 - 3 Chicago Fire FC
  • Sporting Kansas City 0 - 2 Vancouver Whitecaps FC
  • Los Ángeles Galaxy 2 - 3 FC Cincinnati
  • San José Earthquakes 1 - 3 St. Louis City SC
  • Austin FC 2 - 1 Seattle Sounders FC
  • Los Ángeles FC 4 - 1 Real Salt Lake

MLS