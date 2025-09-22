Resultados de la jornada del 20 y 21 de septiembre en la MLS

Una nueva fecha fue celebrada en la Major League Soccer, donde los distintos equipos buscan sumar puntos en busca de la clasificación a los play-offs que les lleven a la lucha por el campeonato nacional.
NOTAS RELACIONADAS
La fecha abrió con un New York City venciendo a Charlotte y Philadelphia Union ganándole a New England. También destaca la victoria del Inter Miami contra DC United con una gran actuación de Lionel Messi.
Orlando se impuso ante Nashville. Cincinnati venció a Los Ángeles Galaxy con tanto del venezolano Ender Echenique, mientras que Los Ángeles FC goleó a Real Salt lake con buena actuación de Heung-min Son y David Martínez.
Resultados del fin de semana
- New York City FC 2 - 0 Charlotte FC
- Philadelphia Union 1 - 0 New England Revolution
- Atlanta United FC 1 - 1 San Diego FC
- CF Montréal 0 - 2 New York Red Bulls
- Columbus Crew 1 - 1 Toronto FC
- Inter Miami CF 3 - 2 DC United
- Orlando City SC 3 - 2 Nashville SC
- FC Dallas 3 - 1 Colorado Rapids
- Houston Dynamo FC 1 - 0 Portland Timbers FC
- Minnesota United FC 0 - 3 Chicago Fire FC
- Sporting Kansas City 0 - 2 Vancouver Whitecaps FC
- Los Ángeles Galaxy 2 - 3 FC Cincinnati
- San José Earthquakes 1 - 3 St. Louis City SC
- Austin FC 2 - 1 Seattle Sounders FC
- Los Ángeles FC 4 - 1 Real Salt Lake