MLS: Acuerdo entre el Inter de Miami y Messi está casi cerrado (+Detalles)

Lionel Messi está cada vez más cerca de firmar una nueva etapa con el Inter Miami. Según fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo entre el astro argentino y el club de la Major League Soccer (MLS) se encuentra en una fase avanzada, aunque aún no está completamente cerrado. Restan algunos puntos por aclarar y la aprobación final por parte de la liga estadounidense.

Desde su llegada en 2023, Messi ha sido el rostro más visible del Inter Miami, transformando al equipo tanto en lo deportivo como en lo comercial. Su impacto ha sido inmediato: récords de asistencia, crecimiento en redes sociales y una notable mejora en el rendimiento del equipo. Por ello, la directiva del club ha acelerado las conversaciones para asegurar su continuidad.

La MLS debe aprobar las condiciones del nuevo contrato

Aunque el acuerdo está cerca de concretarse, aún se requiere la validación de la MLS para que todas las condiciones sean aceptadas. Este paso es clave, ya que la liga tiene regulaciones estrictas sobre contratos de jugadores franquicia, límites salariales y beneficios adicionales.

Fuentes indican que las negociaciones han ganado ritmo en las últimas semanas, lo que sugiere que ambas partes están comprometidas en cerrar el trato lo antes posible. La intención es que Messi continúe siendo el eje del proyecto deportivo y comercial del Inter Miami, al menos por una temporada más.

Messi, pieza clave en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos

La posible renovación de Lionel Messi no solo representa una buena noticia para el Inter Miami, sino también para el fútbol estadounidense en general. Su presencia ha elevado el perfil de la MLS a nivel internacional, atrayendo nuevos fanáticos, patrocinadores y jugadores de renombre.