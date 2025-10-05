Este equipo de la NFL desata controversia tras incluir a dos miembros de la comunidad LGBTQ+ entre sus cheerleaders (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol americano es uno de esos deportes que se caracteriza por darle un gran protagonismo a personas que añaden entretenimiento y a su vez identidad a los respectivos equipos, como lo son las cheerleaders.

Asimismo, en la NFL han optado por transmitir un mensaje inclusivo relacionado a estas figuras, motivado a que aunque generalmente las porristas son mujeres, una de las franquicias añadió a dos hombres a su equipo de cheerleaders.

La decisión de este equipo generó controversia:

Esta escuadra, se trata de los Minnesota Vikings, quienes desde agosto cuentan con este par de miembros de la comunidad LGBTQ+ como parte de su estructura de baile.

Eso despertó diversas opiniones a través de las redes sociales, incluyendo muchas críticas. Sin embargo, es una postura que busca adaptarse a la era moderna y servir como patrón, para la integración de nuevos géneros a este tipo de animación.

De hecho, este no es un hecho inédito, debido a que ya par de conjuntos lo hicieron algunos años atrás, pero había pasado desapercibido.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de los Vikings?

La escuadra de Minnesota jugará este domingo, 5 de octubre, cuando se enfrenten a los Cleveland Browns y tratarán de ponerse en balance positivo en esta campaña porque actualmente ostentan un récord parejo de 2-2.

De cara a este encuentro, el apoyo de los aficionados y de sus porristas, será fundamental, para la organización de los Vikings.