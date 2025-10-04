NFL: Apuñalan a ex mariscal de campo Mark Sánchez

Suscríbete a nuestros canales

El ex mariscal de campo de la NFL, Mark Sanchez, fue hospitalizado tras ser apuñalado en Indianápolis la madrugada de este sábado 4 octubre, informó el medio de comunicación Fox Sports donde trabaja.

"Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo", declaró Fox Sports en el comunicado.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) informó en un comunicado que está investigando un altercado físico entre dos hombres ocurrido aproximadamente a las 00:30. Un hombre sufrió laceraciones, mientras que el otro sufrió lesiones consistentes con puñaladas.

"Les enviamos nuestros más sentidos condolencias a Mark Sanchez y su familia. Esperamos una pronta recuperación, 6", publicaron los Jets en X.

También jugó para los Philadelphia Eagles, los Dallas Cowboys y Washington, equipo con el que jugó por última vez en la temporada regular en 2018.

En desarrollo