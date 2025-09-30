Javier Castellano está a tiro para lograr una importante marca en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Tras lograr el pasado fin de semana su victoria número 500 en lo que se refiere a Graded Stakes en su carrera profesional, el jockey venezolano Javier José Castellano tendrá para está semana importantes compromisos en el Hipódromo de Aqueduct como parte del Belmont At The Big A.

Javier Castellano: Marca Stakes y Graded Stakes General Montas Belmont At The Big A Aqueduct

El ganador de la Triple Corona Norteamericana, tendrá un total de siete compromisos de montas en el circuito de Aqueduct de la siguiente manera: El día jueves 2 de octubre tendrá dos montas, de las cuales habrá un Graded Stakes denominado Matron Stakes (G3), a la altura de la quinta competencia.

Por su parte, el viernes 3 de octubre, el cuatro veces ganador del Eclipse Award tendrá cinco compromisos, que incluirá dos Graded Stakes: El Futurity Stakes (G3) y el Pilgrim Stakes (G2).

Asimismo, Castellano está a un triunfo de lograr la cifra redonda de 900 triunfos tanto en Graded Stakes como en Stakes en Estados Unidos.

Así es que, no perdamos de vista está hazaña y estaremos muy pendiente acerca de los compromisos del Salón de la Fama del hipismo estadounidense los días jueves y viernes de octubre en la arena neoyorkina, para así llevarles toda la información para nuestros lectores de Meridiano Web.