Atropellada bestial: Dr Bayer gana carrera con Ángel Alciro Castillo este martes en Parx Racing

Este martes 30 de septiembre se desarrolla una jornada en Parx Racing situado en Philadelphia, Estados Unidos con la presentación de nueve competencias de su programación.
La cuarta carrera fue un Claiming de 24 mil dólares reservada para el lote de ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.300 metros en pista de arena, además de una nómina de ocho participantes.
Dr Bayer: Ángel Castillo victoria atropellada Parx Racing
El ganador fue para el cuatroañero Dr Bayer (número 8), conducido por el “Ángel de la Paz” Ángel Alciro Castilllo y presentado por Trevor Gallimore para los colores del Candy’s Racing Stable.
El zaino Dr Bayer que, durante el recorrido estuvo de penúltimo se aproximó en la recta final y se vino en una buena atropellada (por fuera) para alcanzar y pasar al puntero Practical Coach (número 2), para finalmente comandar la carrera y cruzar espejo con total dominio.
El tiempo final de la competencia fue de 1.48’’41 para el recorrido de los 1.300 metros.
Asimismo, este hijo de Girvin en Distorted Sunrays logró su octavo triunfo en 27 presentaciones y abonó un dividendo de taquilla de $17,20 a ganador, $5,40 el placé y $3,40 el show.
Sin embargo, para Castillo suma su victoria número 35 en lo que va de este año y la número 1.026 de por vida en los óvalos norteamericanos.
Cómo diría en su momento el gran locutor y narrador hípico venezolano Héctor Alonso Rivas: ¡Otra para Castillo!