MLB: Los Ángeles Angels tendrán nuevo mánager para la temporada 2026 (+Detalles)

Los Ángeles Angels tendrán nuevo mánager para la temporada 2026, así lo dio a conocer el periodista de The Athletic Sam Blum. El conjunto californiano decidió no ejercer su opción sobre los anteriores timoneles: Ron Washington y Ray Montgomery.

Los Angels contrataron a Washington como mánager en noviembre de 2023. El timonel de 73 años registró un récord de 135 victorias y 189 derrotas durante su gestión.

Mientras que Montgomery dirigió al equipo de manera interina y tuvo un récord de 36 ganados y 52 perdidos.

Un nuevo timonel

Es menester recordar que Ron Washington fue puesto en licencia médica en junio de este 2025 el 20 de junio y se sometió a una cirugía cardíaca de bypass cuádruple el 30 de junio.

Washington dijo que su despido se basó en su desempeño y no estaba relacionado con su salud. “Tengo que aceptarlo”, le dijo Washington a Blum. “No puedo volver a discutir con ellos ni intentar convencerlos de lo contrario, cuando ya han tomado una decisión. Estábamos empezando a tener un mejor rendimiento”.

Por su parte, Montgomery dirigió al equipo de manera interina después de que Washington se hizo a un lado para someterse a un tratamiento médico.

El entrenador de 56 años comentó que tuvo la suerte de dirigir a los Angels, incluso de forma interina, tras haber sido director de personal de jugadores y luego entrenador de banca. Asimismo, dijo que los californianos le ofrecieron un nuevo rol en la organización, que aún está por determinarse.

De acuerdo con la fuente de MLB, Los Ángeles comenzarán su búsqueda de entrenados de manera inmediata.

Los Angels cuentan con dos candidatos internos sin experiencia como mánagers en Grandes Ligas ni en Ligas Menores, pero han expresado su deseo de dirigir en las Grandes Ligas: Los ex Angels Torii Hunter y Albert Pujols son asistentes especiales del gerente general Perry Minasian.