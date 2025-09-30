Catherine Fulop será abuela por primera vez ¡Mira el video!

Suscríbete a nuestros canales

A un año y 2 meses de haberse casado, la pareja conformada por el futbolista Paulo Dybala y la hija de Catherine Fulop, Oriana Sabatini, le pusieron los pelos de punta a su público con un emotivo video en el que anuncian que tendrán a su primer bebé.

La pareja, que se casó el 20 de julio de 2024, colgó una recopilación de tiernos momentos tras conocer que serán padres por primera vez, lo que los tiene muy felices y, sin duda alguna, consolida aún más la relación que tienen desde 2018.

La bendición de Dybala y Oriana

En el audiovisual publicado en el Instagram de la hija mayor de Catherine, se ve a la pareja disfrutando de las ecografías a su bebé que, al parecer, ya está grande por lo que faltarían pocos meses para recibir al heredero de la familia Dybala Sabatini.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribió la modelo. Aunque no dio más detalles acerca de su proceso de gestación, se presume que tendrán una niña, pues, en la descripción aparece un lacito rosa que podría ser una clara señal.

Hay que recordar que, en enero de este año, Paulo y Oriana enfrentaron rumores de un posible embarazo de la argentina, quien se encargó de desmentir lo que decían: “Yo misma me voy a encargar de anunciar cuando sea así”.

Reacciones de los fans

De inmediato el post se llenó de bonitos mensajes y, aunque hasta ahora, la feliz abuela no ha comentado, no tardará en expresar su felicidad.

“Alguien más emocionada hasta las lágrimas?”, “Son lo más tierno del universo”, “Dios mío lo hermoso que va a salir ese bebé”, “Los amo!!!!!! Lo estamos esperando con los brazos abiertos”, “Se cumplió el sueño de Paulo, de ser PAPÁ!”, se lee en la caja de comentarios.