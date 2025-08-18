¡No se puede creer! Golfista hace jugada a lo Happy Gilmore

Suscríbete a nuestros canales

El deporte suele regalar momentos insólitos, pero lo ocurrido en un reciente torneo dejó atónitos a jugadores y aficionados. Un golfista consiguió embocar la bola en el hoyo gracias a la inesperada intervención de una mosca, en una jugada que rápidamente se volvió viral en redes sociales, por su similitud a la famosa serie de peliculas de Happy Gilmore. La escena, más propia de una comedia que de un campeonato, demuestra una vez más que en el deporte todo puede suceder.

Jugada a lo Happy Gilmore

El golpe se desarrollaba con total normalidad: la pelota rodaba con dirección al hoyo, pero parecía quedarse corta. Fue entonces cuando un pequeño insecto entró en escena y, de manera sorprendente, alteró la trayectoria lo suficiente para que la bola terminara cayendo dentro. El público presente reaccionó con incredulidad, mientras el golfista apenas podía creer lo que acababa de presenciar.

Catalogado la jugada como uno de los momentos más insólitos del año. Para muchos aficionados, la escena refleja la imprevisibilidad del golf, un deporte que combina técnica, paciencia y un toque de azar. El video del golpe se ha difundido ampliamente, sumando millones de reproducciones y despertando debates sobre la legalidad de la acción, aunque las reglas establecen que circunstancias naturales forman parte del juego.

Más allá de la discusión técnica, lo sucedido quedará como una curiosidad difícil de olvidar. El golfista nunca imaginó que una mosca pudiera convertirse en su “caddie inesperado” como Happy Gilmore. Este tipo de episodios refuerza la idea de que el deporte, en cualquier disciplina, puede ofrecer instantes tan sorprendentes como únicos.