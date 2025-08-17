El South African Invitational Padel llegó a su fin y estos fueron los resultados (+Videos)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 17 de agosto, los aficionados al pádel de todo el mundo, especialmente en Venezuela, pudieron disfrutar de una jornada final llena de acción y drama, cortesía del South African Invitational Padel.

El torneo de exhibición, transmitido en vivo por Meridiano TV y Meridiano.net, cerró su telón con una serie de partidos que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.

Un cierre emocionante

La jornada arrancó con un enfrentamiento vibrante entre Pablo Cardona & Franco Stupaczuck contra Leo Augsburger & Martín Dinenno. El primer set fue para Augsburger & Dinenno, quienes se impusieron con un sólido 6-4.

Sin embargo, Cardona & Stupaczuck reaccionaron en el segundo, llevándoselo por 7-5. El partido se definió en un tie-break decisivo en el tercer set, donde Augsburger & Dinenno demostraron mayor templanza para sellar la victoria con un ajustado 10-8.

El segundo encuentro no se quedó atrás en intensidad. La pareja formada por la leyenda Fernando Belasteguín & Fran Guerrero se enfrentó a José Diestro & Momo González. Belasteguín & Guerrero tomaron la delantera al ganar el primer set 6-4, pero Diestro & González respondieron en el segundo con el mismo marcador, 6-4, nivelando el partido.

Al igual que el primer duelo del día, la definición llegó en el tercer set, donde la experiencia de Belasteguín y la destreza de Guerrero se impusieron 10-8, asegurando la victoria.

Finalmente, el plato fuerte del día reunió a dos de las duplas más potentes del pádel mundial: Arturo Coello & Alen Galán contra Agustín Tapia & Mike Yanguas. En un partido digno de una final, Coello & Galán se llevaron el primer set en un reñido tie-break, 7-6. Tapia & Yanguas respondieron con contundencia en el segundo set, dominando 6-3 para forzar el desempate.

En un final electrizante, Coello & Galán demostraron por qué son una de las parejas más temidas, logrando una victoria de 10-9 en el tie-break final y poniendo el broche de oro al torneo.

Con estos resultados, el South African Invitational Padel concluyó su exitosa primera edición, dejando a los aficionados con un gran sabor de boca y la esperanza de ver a estas estrellas nuevamente en acción.