Molotov encendió la Concha Acústica de Bello Monte en su gira de 30 años

Suscríbete a nuestros canales

Desde la avenida Caurimare se percibía que la noche en Bello Monte prometía ser especial. Y así fue: la banda mexicana Molotov se presentó este sábado 16 de agosto de 2025 en la Concha Acústica de Caracas, ofreciendo un concierto cargado de energía, nostalgia y contundencia, en un evento organizado por Cusica junto a Touring The World y OSA que cumplió con creces las expectativas del público.

Molotov en Caracas: Banda de México

Puntuales, a las 8:00 p.m., los mexicanos arrancaron con Que No Te Haga Bobo Jacobo, tema de su primer disco ¿Dónde Jugarán las Niñas? (1997), para luego seguir con Amateur, himno de su producción Con todo respeto (2004). La respuesta de los fanáticos fue inmediata: un coro masivo de voces que se mantuvo durante toda la velada.

La mayoría de los asistentes —en su mayoría millennials que crecieron con las irreverentes letras de Molotov— disfrutaron de un repertorio que repasó los grandes clásicos de la agrupación. Gimme Tha Power, Puto, Marciano, Hit Me y Frijolero fueron coreados con entusiasmo por las más de 3.500 personas que se dieron cita en el recinto. La presentación, que se extendió por más de hora y media, estuvo marcada por la fuerza de una banda que celebra tres décadas de trayectoria en los escenarios del rock en español.

Molotov celebra 30 años de trayectoria en Caracas

El cierre tuvo un momento especial: durante la interpretación de Rastaman-dita, varias fanáticas fueron invitadas a subir al escenario, logrando una interacción cercana con los músicos que desató la euforia final del público.

En cuanto a la organización, el evento se desarrolló sin contratiempos. La seguridad privada y los cuerpos de seguridad nacional garantizaron el orden en las adyacencias, mientras que la atención a los medios y la logística dentro del recinto fueron destacadas.

Una vez más, Caracas reafirmó su pasión por el rock latino, demostrando que este tipo de encuentros siguen convocando a una audiencia fiel y vibrante que mantiene viva la esencia del género.