Famoso rapero y su madre reciben condena por fraude millonario

Suscríbete a nuestros canales

Conocido por su canción “Beautiful Girls”, el famoso rapero Sean Kingston, fue condenado tras ser hallado culpable de un fraude millonario junto a su madre Janice Eleanor Turner, de 63 años.

Los involucrados fueron hallados culpables en mayo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, fraude organizado y gran robo.

Según los hechos, Sean Kingston usó su fama para obtener artículos de lujo sin pagar por ellos. Fue en la Corte de Florida donde Kisean Paul Anderson, como es su nombre real recibió la sentencia.

En un último momento de arrepentimiento por el delito cometido, el famoso expresó: “He aprendido de mis acciones”, de acuerdo a NBC News.

Fraude millonario en artículos de valor

Con el acceso de Associated Press a los registros judiciales se conoció que durante abril de 2023 y marzo de 2024, Sean Kingston contactó a diversos vendedores de lujo por medio de redes sociales para comprar artículos de lujo.

Entre los acuerdos estaban una visita a su mansión en Florida y visibilidad en sus plataformas digitales, sin embargo, el fraude vino cuando el artista de 35 años enviaba recibos falsos de pago como comprobante.

Algunos de esos objetos fueron: Cadillac Escalade blindado, relojes de alta gama, una cama de diseño y un televisor LED de casi seis metros de ancho, según detalló AP.