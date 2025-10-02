Golden State Warriors se convertirá en el primer equipo en la historia en hacer realidad esta hazaña

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors, una franquicia sinónimo de récords y dinastías, están a punto de grabar un nuevo e inusual hito en los anales de la NBA. Fuentes cercanas al equipo han confirmado la alineación titular que se utilizará en la Noche de Apertura, una formación que será pionera en los 78 años de historia de la liga.

Warriors con una hazaña histórica

Por primera vez, un equipo de la NBA iniciará un partido con cuatro jugadores de 35 años o más. Este "Cuarteto de Época" ('Age-4 Quartet'), como ya se le está denominando en los círculos internos, combina el legado de los campeones del núcleo de Golden State con la adición de dos estrellas veteranas adquiridas en movimientos estratégicos de la temporada baja.

Con una edad promedio combinada que supera con creces cualquier quinteto inicial en la historia reciente, los Warriors están apostando por la experiencia comprobada, el liderazgo en momentos de presión y la química inmediata para impulsar su regreso a la cima de la Conferencia Oeste.

La estrategia: experiencia sobre juventud

La decisión del Gerente General Mike Dunleavy Jr. y del entrenador Steve Kerr marca un claro giro en la filosofía de construcción de plantilla de la era reciente de la NBA, donde la tendencia ha sido priorizar la energía y el potencial de los jóvenes. Los Warriors, en cambio, se han enfocado en crear un vestuario con una mentalidad de campeonato inquebrantable.