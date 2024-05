¡Allanamiento! Arrestan al rapero que colaboró con Justin Bieber (+Detalles)

La casa del rapero Sean Kingston fue allanada por agentes del equipo SWAT, ubicada al sur de la Florida, mientras él fue arrestado en el estado de California y presenta cargos por fraude.

Los efectivos de seguridad americano se llevaron una camioneta llena de objetos de lujosa mansión, así lo dio a conocer algunos de los reporteros que se encontraban en la escena.

La madre de Kisntong, Janice Turner, también fue puesta a la orden de la justicia durante un allanamiento que realizaron los detectives a la casa de la mujer de 61 años. La propiedad está ubicada en Fort Lauderdale, una prestigiosa zona que es hogar de muchas celebridades como Dwayne “The Rock” Johnson y Tyreek Hill de los Miami Dolphins.

Hasta el momento se desconoce los detalles de los cargos presentados por los fiscales de Broward, sin embargo, su abogado Robert Rosenblatt dijo que "Estamos al tanto de algunas de las acusaciones".

"Estoy bien, y mi madre también… Mis abogados están manejando todo en este momento”, fue lo último que comentó el rapero mediante una publicación que momentos más tarde fue eliminada.

De acuerdo a una documentación de Corte Federal, la madre de Sean Kingston, fue acusada y hallada culpable en 2006 por fraude bancario por robar la exuberante cifra de 160.000 dólares, es que, parece que esta familia está llena de joyas.

¿Cuál ha sido la carrera musical del rapero?

El rapero Sean Kisntong, se hizo hizo conocido en el 2007 con su éxito número 1 "Beautiful Girls"; otro éxito, "Take You There", así como su colaboración con el cantante canadiense Justin Bieber en la canción "Eenie Meenie".

La carrera musical del jamaicano-estadounidense se ha visto empañada por la justicia, parece que el no puede estar un segundo sin meterse en problema con la ley, y es por eso que, por más de una década su vida artística ha estado en declive y no ha tenido un lanzamiento importante con un sello discográfico desde su última colaboración con Bieber.