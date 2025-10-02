Aleska Génesis se convierte en una "Villana caprichosa"

Suscríbete a nuestros canales

Aleska Génesis sigue cosechando éxitos en la televisión latina, de haber sido participante de “La Casa de los Famosos”, ahora interpretar el papel de una villana en la producción “Mi mejor pasajera”. La modelo de 34 años habló en una entrevista de lo emocionada del nuevo proyecto, que espera sea de gran éxito en la Televisión de Estados Unidos.

La producción está siendo grabado en la ciudad del sol miami, por el canal VIP 2000 TV, teniendo un gran elenco conformado por la venezolana que ha sostenido en el pasado relaciones con Nicky Jam y Clovis Nienow.

Aleska honrada por la nueva

La belleza expresó sentirse muy feliz por seguir realizando labores que impulsen su carrera, en especial en la actuación, una industria a la cual siempre ha tenido respeto, amor y ganas.

“Ha sido un gran reto para mí, un gran desafío porque no pensé que iba a entrar a este mundo de la actuación y en este primer proyecto es increíble porque lo estoy disfrutando tanto”, comentó.

En Instagram Aleska compartió un carrusel de imágenes muy sonriente en el set de grabación con sus compañeros, entre ellos la actriz, modelo y exreina de belleza Veronica Schneider. En la producción también trabaja Ricardo Álamo, detrás de cámaras.

Personaje de la criolla

Génesis, quien hace meses vivió momentos de tensión en México por un supuesto robo, aseguró que su personaje lleva por nombre de Paula Santillana, una mujer con “poder, caprichosa y extremadamente obsesiva”.

Hasta el momento no se conoce la fecha y hora de estreno del culebrón.