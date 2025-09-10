Aleska Génesis defiende a capa y espada a Isabella Ladera: “No estás sola”

Suscríbete a nuestros canales

La filtración del video de Isabella Ladera y Beéle ha sido comidilla para muchos durante la semana, por lo que, la modelo venezolana Aleska Génesis ha salido al paso y, fijó su postura a favor de la influencer criolla.

La zuliana no tardó en reaccionar al ataque que ha recibido Ladera y, se puso en su lugar, pues, también en el pasado vivió la misma situación. En este sentido, la ex de Clovis Nienow no se quedó callada y defendió a su colega.

Aleska Génesis a favor de Isabella Ladera

En el Instagram de la afectada, Aleska escribió un mensaje muy directo: “Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación”, comenzó.

“Te apoyo con el corazón, mi niña, porque ninguna mujer merece esto. Fuerza, que no estás sola”, agregó. Estas palabras, sin duda alguna, fueron un llamado para reconocer la que vulneración digital no tiene género ni fronteras, aunque normalmente, son las mujeres las más afectadas.

Pero, la rubia no fue la única en pronunciarse. Figuras como Lele Pons cuestionaron: “¿Y por qué el hombre no recibe la misma cantidad de ‘hate’ y burla que la mujer?”. Por su parte, la esposa de Jonathan Moly criticó a Isabella y afirmó que, todo lo sucedido, es parte del “karma”.

Aleska fue víctima del mismo acto

En 2022, Aleska vivió momentos oscuros cuando su exnovio, el empresario Miguel Mawad, filtró a través de Instagram unas fotografías íntimas de ella, en las que aparecía desnuda y con un anillo que supuestamente él le había obsequiado.

Esto lo habría hecho como represalia luego de que ella se negara a aceptar ese símbolo de reconciliación y compromiso, en medio de la tormenta mediática que protagonizaron que incluyó agresiones físicas y procesos judiciales.