¡La acción sigue! Así finalizó el segundo día del South African Invitational Padel

El South African Invitational Padel vivió este sábado su segundo día de acción con tres emocionantes encuentros que se transmitieron en vivo por Meridiano TV y Meridiano.net. Las parejas favoritas no decepcionaron, sumando victorias clave en su camino en el torneo.

Los resultados del día 2

La jornada comenzó con el enfrentamiento entre la dupla de González y Diestro contra Belasteguín y Cardona. El partido fue un claro dominio de la primera pareja, que se impuso en tan solo dos sets con un marcador de 7-5 y 6-3. Belasteguín y Cardona no lograron mostrar su mejor nivel, lo que facilitó la victoria de sus rivales.

El segundo partido del día, protagonizado por Galán y Guerrero contra Yanguas y Augsburger, mantuvo la intensidad. Galán y Guerrero demostraron ser una de las parejas más temidas, superando a sus contrincantes con un 6-3 y 7-6. A pesar de la resistencia en el segundo set, la solidez de Galán y Guerrero fue determinante para llevarse el triunfo.

Para cerrar la fecha, el plato fuerte fue el choque entre Coello y Stupa contra Tapia y Dinenno. En un duelo muy parejo y lleno de puntos espectaculares, Coello y Stupa se alzaron con la victoria con un marcador de 7-5 y 6-4. La dupla demostró una gran química en la cancha y supo manejar los momentos de presión para asegurar el triunfo.

Con estos resultados, el South African Invitational Padel continúa ofreciendo un espectáculo de alto nivel. Los aficionados ya esperan con ansias la próxima jornada para ver quiénes se perfilan como los grandes candidatos a llevarse el título.