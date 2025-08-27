Farándula

Marcos Moreno comparte detalles de la película venezolana “Asesinos Notables” (+Entrevista)

Por Kleimar Reina
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 05:16 pm

Será este próximo 28 de agosto que la ópera prima del director y actor venezolano esté disponible en todas las salas de cine

Próximamente se estrena la película venezolana “Asesinos Notables”, bajo la dirección de Marcos Moreno, a quien tuvimos el placer de entrevistar en el Bloque Dearmas para revelar detalles de esta nueva producción nacional.

Moreno explica que la película, que se estrena el 28 de agosto en todas las salas de cine en el país, es una adaptación de uno de los cuentos que inspiraron la película "Rashomon" de Akira Kurosawa, específicamente "En el bosque de bambú" del escritor Ryūnosuke Akutagawa.

Todo gira entorno a un asesinato, y a partir de allí, se desarrolla la intrigante historia que pondrá al espectador a pensar quién miente y quién dice la verdad basada en tres testimonios distintos del mismo crimen.

“Asesinos Notables” cuenta con las actuaciones de Aroldo Betancourt, Carlos Cruz Diez, Eloisa Maturén, Leonidas Urbina, César Bencid, y demás actores de primera.

Por último, el primer actor Marcos Moreno compartió lo mejor de sus años dorados en la televisión venezolana, así como también envió un mensaje a su amigo y colega, Eduardo Serrano.

¡Para conocer más detalles, pueden acceder a la entrevista!

Miércoles 27 de Agosto de 2025
