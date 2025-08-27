¡Tensión en Miami! Pelotazo a Ronald Acuña Jr. vacía las bancas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Cuando Ronald Acuña Jr. se mide a Marlins de Miami casi siempre hay algo de controversia. En el pasado son recordados los pelotazos sufridos por el venezolano de parte de Sandy Alcántara y ahora fue víctima de otro.

Este 27 de agosto, en uno de los encuentros que iniciaron la jornada, Bravos de Atlanta visitó el loanDepot Park con el objetivo de seguir sumando triunfos y todo marchaba bien en el tercer episodio.

Ronald Acuña Jr. no es bien recibido en Miami

Atlanta estaba con ventaja sólida de 3-0. El abridor Ryan Gusto ya había sido castigado y esta vez lo tomó bastante personal, ya que al primer pitcheo lanzó un sinker a 94 millas por hora que impactó con la humanidad de Ronald Acuña Jr.

Una situación que provocó la ira del manager Brian Snitker, quien le reclamó al umpire y resultó expulsado por el juez de segunda Mark Wegner. Además, sus compañeros sallieron también en su defensa.

El jardinero venezolano fue clave en la victoria de Bravos de Atlanta

El pelotazo sufrido por el venezolano, que esta vez fungió como bateador designado, provocó que las bancas se vacíen, aunque el incidente no pasó a mayores y siguió el compromiso, con una categórica victoria 12-1 de Bravos de Atlanta.

En cuanto a la actuación de Ronald Acuña Jr. terminó de 1-0, aunque se embasó en cinco oportunidades, cuatro de ellas por boleto, con par de anotadas, para así dejar su average en .301 y su OPS en .968.