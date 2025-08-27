MLB: Por esta razón Ronald Acuña Jr. persiste como tercer bate de los Bravos (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Para este 26 de agosto Ronald Acuña Jr. de nuevo fue colocado como tercero en la alineación, y aunque ligó de 4-2 con carrera empujada, anotada, boleto y ponche en la paliza de los Bravos de Atlanta 11x2 a Marlins de Miami, lo cierto del caso es que en ese puesto del orden ofensivo su promedio de bateo ha estado notoriamente por debajo de lo que puede ofrecer.

Entonces ¿Por qué el mánager Brian Snitker lo mantiene en ese puesto desde que regresó de la lista de lesionados?

Previo a la jornada de este martes, el jugador franquicia de los tomahawks como tercero presentaba 19 imparables en 81 turnos válidos, además de 3 dobles, 1 triple, 4 vuelacercas, 9 remolcadas, 17 pisadas del plato, 1 base robada en dos intentos, 16 bases por bolas y 25 ponches. Eso da como resultado:

Ronald Acuña Jr. habla en números

.235 de average

.361 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.444 de slugging

.805 de OPS

En los tres últimos apartados, las cifras medias de la MLB han estado en .316/.404/.720, eso quiere decir que el hermano mayor de Luisangel ha sido superior en un 14.2%/9.9%/11.8% respectivamente.

Asimismo, desde el 15 de agosto, fecha en la que salió del grupo de lastimados, reiteramos siempre como tercero se ha ido de 38-10 con 1 doblete, 1 jonrón, 4 carreras producidas, 6 anotaciones, 1 cojín estafado, 5 boletos, 11 ponches y línea ofensiva en:

.263 en promedio de bateo

.349 de OBP

.368 en slugging

.717 de OPS