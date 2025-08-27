Wilmer Flores no tarda en reactivar su poder para Gigantes de San Francisco (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Solo ocho días y 5 partidos requirió Wilmer Flores para acrecentar su cuenta de cuadrangulares en la actual temporada de MLB; para este 26 de agosto el toletero nativo de Venezuela lo consiguió ante el abridor de los Cachorros de Chicago, el zurdo Matthew Boyd.

El tablazo llegó en la parte baja del 2do inning; alineado como 5to en el orden y bateador designado de los Gigantes de San Francisco, castigó el primer envío del turno, una recta de cuatro costuras que bajó a 93.8 millas por hora, luego del contacto la esférica salió a 102.9 mph y abandonó el terreno a 380 pies de distancia por el jardín izquierdo.

De ese modo, Wilmer Alejandro sumó su jonrón número 14 del torneo, así como su carrera remolcada y anotada 64 y 39 respectivamente.

Su anterior tablazo de cuatro esquinas lo asestó contra el también zurdo Néstor Cortés, de los Padres de San Diego como aporte en el lauro de los colosos 4x3 en el Petco Park.