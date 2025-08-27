Ronald Acuña Jr. sigue encendido y se acerca a una cifra alcanzada por pocos criollos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 ha sido complicada para Ronald Acuña Jr. El criollo regresó a la acción a finales de mayo, luego de haberse recuperado de su segunda rotura de ligamento cruzado anterior, pero sufrió otra lesión a finales de julio, que lo mantuvo fuera por otro par de semanas.

Eso sí, a pesar de los problemas físicos que se le han podido presentar, la realidad es que "La Bestia" ha sido una fuerza totalmente temible con el madero en lo que va de año. El oriundo de La Guaira ha sabido mostrar una ofensiva sumamente consistente, que le ha permitido tener promedios excelentes hasta los momentos.

La productividad de Ronald Acuña Jr. se vio reflejada de buena manera este martes 26 de agosto, cuando se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada en el triunfo de su equipo ante los Marlins de Miami. Con este par de hits, el de La Sabana se puso a tan solo 13 imparables de lograr una hazaña que no muchos criollos han conseguido.

Ronald Acuña Jr. cerca de los 900

Con sus dos inatrapables del día martes 26 de agosto, Ronald Acuña Jr. llegó a la cifra de 887 hits de por vida en las Grandes Ligas, por lo que está a tan solo 13 de convertirse en el venezolano número 52 en la historia de Las Mayores en alcanzar los 900.

Además, el oriundo de La Guaira se encuentra en una gran posición para alcanzar la tan deseada cifra de los 1000 incogibles en la Gran Carpa durante 2026, y teniendo toda una carrera por delante, no cabe duda de que el jardinero de los Bravos de Atlanta seguirá subiendo como la espuma durante los próximos años en este listado.