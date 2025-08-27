Ronald Acuña Jr. rompe las estadísticas con poderoso batazo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

No hace falta que Ronald Acuña Jr. conectó un cuadrangular de más de 400 pies para mostrar su poder en las Grandes Ligas. Aunque no disparó batazo de cuatro esquinas, el venezolano colaboró en la victoria de sus Bravos de Atlanta (11-2) ante los Marlins de Miami.

'La Bestia' llamó la atención en la jornada de este martes por la noche con una de sus conexiones más rápidas en la presente temporada de MLB. El patrullero disparó un verdadero misil en la parte alta de la octava entrada del partido, cuando las acciones estaban igualadas a dos carreras.

La tablazo de Acuña Jr. fue un sencillo potente por todo el jardín central del LoanDepot Park. Esa conexión salió del madero a 115.1 millas por hora, siendo el segundo batazo de mayor velocidad en la vigente temporada de Las Mayores. Su hit más rápido en 2025 fue un cuadrangular que registró una velocidad de salida de 115.5 MPH en su primer turno en la actual edición.

Ronald Acuña Jr. muestra su velocidad con el bate

El nativo de La Sabana no solo muestra su poder en su máximo esplendor, sino que cuenta con una gran velocidad a la hora de hacer swing. Aunque no le dio la vuelta al cuadro, su fuerte conexión recordó al enorme bambinazo en su primer turno al bate contra los Padres de San Diego. Esa tablazo recorrió una distancia de 467 pies.

Después de regresar a finales de mayo, Acuña Jr. busca cerrar la temporada de forma positiva con los Bravos de Atlanta, que tienen escazas posibilidades de avanzar a los Playoffs de la actual campaña de Las Mayores. El criollo presenta números interesantes de .303, 15 jonrones, 31 remolcadas, 55 anotadas, 72 hits, .422 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .964 en 67 partidos.