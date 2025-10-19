Sectores que operan pese al decreto de Día de Júbilo Nacional por canonización

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro decretó dos días de Júbilo Nacional, por la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Ardiles este domingo 19 de octubre por el Papa León XIV.

"Yo quisiera proceder aquí, en este urbanismo a firmar el decreto con que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 de octubre día de la canonización Dr. José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Domingo 19 y lunes 20 Día de Júbilo Nacional, no laborables para que el pueblo en una sola oración salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia Católica. Firmado, refrendado con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo", dijo el jefe de Estado, en cadena nacional de radio y televisión.

Qué dice el decreto

El decreto 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.933 , establece que el feriado bancario por canonización no aplica a servicios que no pueden interrumpirse.

, establece que el feriado bancario por canonización no aplica a servicios que no pueden interrumpirse. Entre las excepciones figuran salud, electricidad, telecomunicaciones, agua, hoteles, restaurantes y farmacias. Estos sectores seguirán funcionando sin alteraciones durante el fin de semana.

Estos sectores seguirán funcionando sin alteraciones durante el fin de semana. Asimismo, el artículo 3 del decreto excluye al Seniat y a la banca pública del cierre. Por lo tanto, sus trabajadores deberán cumplir jornada laboral regular durante los días decretados.

del cierre. Por lo tanto, sus trabajadores deberán cumplir jornada laboral regular durante los días decretados. Aunque las agencias bancarias privadas estarán cerradas, las plataformas digitales seguirán operativas. El feriado bancario por canonización no afectará transacciones electrónicas ni pagos en línea.

Los trabajadores que laboren en días feriados recibirán remuneración adicional, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Esta compensación aplica a todos los sectores exceptuados. Las operaciones electrónicas estarán disponibles, pero no habrá atención en taquillas privadas.

Milagros de los venezolanos

Los dos venezolanos realizaron tres milagros que los llevó a los altares de la Iglesia Católica. El milagro de José Gregorio Hernández fue la sanación de una niña que recibió un disparo en la cabeza en 2017. Mientras que la Madre Carmen Rendiles sanó a una joven con hidrocefalia y a una doctora con parálisis en un brazo.