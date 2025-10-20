¡Encendidos! Tiburones y Leones Marcan el Ritmo Ofensivo en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La primera semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha llegado a su fin. Mientras algunos equipos demostraron tener su maquinaria bien aceitada, logrando importantes rachas de victorias, otros no corrieron con la misma suerte, dejando dudas sobre su inicio de temporada.

Desde Meridiano, analizamos el rendimiento ofensivo de los equipos en el arranque del campeonato.

Los “Más Calientes” en el Bate

Tiburones de La Guaira se consolidó como el equipo con el bate más encendido de la primera semana. Los escualos exhibieron un impresionante promedio colectivo de .333.

En tan solo cuatro compromisos, el conjunto salado demostró una gran capacidad para producir, conectando un total de 50 imparables, incluyendo cuatro cuadrangulares, e impulsando 30 carreras. Además, negociaron 16 boletos y se poncharon en 32 ocasiones.

Pisándole los talones a los litoralenses, se encuentran los Leones del Caracas. Los capitalinos iniciaron con récord positivo de tres victorias y una derrota en cuatro juegos.

En ese lapso, los melenudos batearon para un sólido .304, con 42 sencillos y cuatro jonrones. Su ofensiva impulsó 27 carreras, recibieron 21 boletos y se poncharon en 27 ocasiones. Esta productividad se refleja en sus lideratos de liga en:

Porcentaje de Embasado (OBP): .402

OPS (OBP + Slugging): .902

Los “Más os” en la Ofensiva

En el otro lado de la balanza, los Navegantes del Magallanes tuvieron un inicio complicado con tres derrotas consecutivas. El equipo naviero mostró una pobre productividad ofensiva, bateando para un bajo .203 de promedio.

La nave turca conectó solo 28 imparables en 138 turnos al bate (solo uno más que Bravos de Margarita). Han conectado tres cuadrangulares e impulsado 14 carreras. Además, recibieron 17 boletos y se poncharon en 27 oportunidades. Magallanes se ubica en los puestos de cola de la liga en porcentaje de embasado y OPS.

Bravos de Margarita es el otro conjunto con serios problemas a la ofensiva. A pesar de ocupar el cuarto lugar en la tabla general con un registro de dos victorias y dos derrotas, sus números ofensivos son discretos: