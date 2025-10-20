Canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles: artistas venezolanos acuden a Roma

Suscríbete a nuestros canales

El 19 de octubre de 2025 fue una fecha memoriosa para la Iglesia católica ven­ezolana, luego de que en la basílica de San Pedro el Papa León XIV proclamara santos a José Gregorio Hernández Cisneros y Madre Carmen Rendiles Martínez.

Hernández, conocido por su servicio desinteresado como “el médico de los pobres”, fue aprobado para su canonización el 25 de febrero de 2025. Por su parte, Madre Carmen, recibió la aprobación del milagro que le permitió abrir su camino hacia los altares el 31 de marzo de 2025.

La alegría en Venezuela por sus primeros dos santos, llevó a múltiples personajes del mundo del entretenimiento a viajar hasta Roma, asegurando que, ambas figuras religiosas “son el orgullo de Venezuela”.

Artistas asisten a la canonización

Caterina Valentino: En su cuenta de Instagram, la animadora escribió: “Como ítalo venezolana que orgullo siento de que en Italia en la sede del Vaticano sea canonizado santo JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ símbolo de la Venezuela 🇻🇪 honrada, digna y decente”.

Charyl Chacón: Junto a unas fotografías desde la plaza San Pedro, acotó: “Hoy viví algo que todavía estoy asimilando. Fui testigo de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, la madre Carmen Rendiles y otros cinco santos… y lo que sentí fue algo que no me esperaba y va más allá de las palabras”.

Mirla Castellanos: ‘La Primerísima’ se vio muy feliz de poder presenciar de cerca el momento histórico para el país. “Momento de vida de privilegio y bendición. Doy gracias a Dios y a la vida por permitirme haber vivido algo inolvidable y único. Estar allí presente en la canonización del Dr José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles”, escribió.

Isnardo Bravo: Como parte de su trabajo periodístico, el venezolano asistió a Roma: “Estar presente en la canonización de nuestros dos primeros Santos ha sido una Bendición que llevaré de vuelta a Venezuela”.

Mandi Meza: La animadora de Televen presumió en redes su fe y emoción por este momento: “Tuve la bendición de estar presente en la canonización de nuestros primeros santos de mi país Venezuela 🇻🇪 El Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles”.

Giovanni Scutaro: El diseñador y su pareja también dijeron presente en el lugar santo: “No saben la Bendición que sentimos poder vivir la Canonización de José Gregorio Hernández, quienes nos conocen saben lo devotos que somos de él”.

Thalía Olvino: La Miss Venezuela 2019 asistió en compañía de su esposo. “¡Hoy mi corazón rebosa de gratitud acompañando la canonización de Madre Carmen Rendiles y el Dr José Gregorio Hernández!”, escribió en Instagram.

Omar Enrique: El merenguero viajó junto a sus hijos y su esposa para presenciar el hecho histórico: “Hoy es un día histórico para mi, ya que pude vivir la experiencia de la santificación de San José Gregorio Hernández al que le debo el milagro de la vida de mi hija @maapaulagotera , y la santificación de Santa Carmen Rendiles”.

Anna Vaccarella: Desde hace varios días, la periodista criolla estuvo reportando todo lo que acontecía en Roma. “Que GRAN DÍA!! Y no podía ser de otra manera este 19 de octubre de 2025, día que siempre recordaremos los venezolanos por su grandeza”, resaltó en Instagram.