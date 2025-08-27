Play by Play

Play by Play

WSH 2
NYY 11


TB 3
CLE 4


ATL 12
MIA 1


Game Over
SD 3
SEA 4
BOS 1
BAL 0
B: 2
S: 2
O: 1
Warmup
MIN 0
TOR 0
Warmup
PHI 0
NYM 0
Pre-Game
KC 0
CWS 0
Pre-Game
AZ 0
MIL 0
Pre-Game
PIT 0
STL 0
Pre-Game
LAA 0
TEX 0
Pre-Game
COL
HOU
Pre-Game
CIN 0
LAD 0
Pre-Game
CHC
SF
Pre-Game
DET 0
ATH 0

BOS
73-60 (.549)
1
Baja 2nd 1 out
0

BAL
60-72 (.455)
Samuel Basallo

AL BATE

Samuel Basallo (C)
0 - 0
Brayan Bello

LANZA

Brayan Bello
1.1 IP, 0 CL, 1 K, 24 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.1 MPH.
Rotación:0RPM
3
Bola mala
Sweeper 84.7 MPH.
Rotación:2.390RPM
2
Foul
Sweeper 83.7 MPH.
Rotación:2.288RPM
1
Strike cantado
Sinker 94 MPH.
Rotación:1.971RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 - - - - - - - 1 2 0
0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas BOS BAL
Roman Anthony batea jonrón (7) con elevado por el jardín central. 1 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Anthony RF 1-1 1 1 1 .290
A. Bregman 3B 1-0 0 0 0 .300
T. Story SS 1-0 0 0 0 .259
J. Duran LF 1-1 0 0 0 .257
C. Rafaela CF 1-0 0 0 0 .247
N. Lowe 1B 1-0 0 0 0 .222
M. Yoshida DH 1-0 0 0 0 .231
C. Wong C 1-0 0 0 0 .197
D. Hamilton 2B 0-0 0 0 0 .197




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Brayan Bello 1.1 0 1 1 24-14 3.04
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Holliday 2B 1-0 0 0 0 .242
J. Jackson 3B 1-1 0 0 0 .333
G. Henderson SS 1-0 0 0 0 .280
R. Mountcastle DH 1-0 0 0 0 .254
C. Cowser CF 1-0 0 0 0 .225
S. Basallo C 0-0 0 0 0 .226
C. Mayo 1B 0-0 0 0 0 .190
D. Beavers RF 0-0 0 0 0 .300
D. Carlson LF 0-0 0 0 0 .208




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dietrich Enns 2.0 1 2 2 27-18 4.94

Boston
Baltimore
2 H 1
1 HR 0
5 TB 2
1 DEB 1

Boston
Baltimore
1 K 2
14 ST 18
1 H 2
0 BB 0
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 77 56 .579 - L1
Red Sox 73 60 .549 4.0 W2
Yankees 73 60 .549 4.0 W4
Rays 64 69 .481 13.0 L2
Orioles 60 72 .455 16.5 L2
Probabilidad de ganar
58.8 %
2 parte baja
(B:0 S:2 O:1)

Boston 1 - 0 Baltimore
Datos del encuentro
Estadio: Oriole Park at Camden Yards
Localidad: Baltimore, Maryland
El clima: Clear, 77 ºF
Capacidad: 44.970
Árbitros:
Home Plate: Mark Ripperger
1era base: Nick Mahrley
2da base: Vic Carapazza
3era base: Nic Lentz
WSH 2
NYY 11


TB 3
CLE 4


ATL 12
MIA 1


Game Over
SD 3
SEA 4
Baja 2nd ver en vivo
BOS 1
BAL 0
B: 2
S: 2
O: 1
Warmup
MIN 0
TOR 0
Warmup
PHI 0
NYM 0
Pre-Game
KC 0
CWS 0
Pre-Game
AZ 0
MIL 0
Pre-Game
PIT 0
STL 0
Pre-Game
LAA 0
TEX 0
Pre-Game
COL
HOU
Pre-Game
CIN 0
LAD 0
Pre-Game
CHC
SF
Pre-Game
DET 0
ATH 0
Boston Red Sox
73-60 (.549)
1
Baja 2nd
1 out
0
Baltimore Orioles
60-72 (.455)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Anthony RF 1-1 1 1 1 .290
A. Bregman 3B 1-0 0 0 0 .300
T. Story SS 1-0 0 0 0 .259
J. Duran LF 1-1 0 0 0 .257
C. Rafaela CF 1-0 0 0 0 .247
N. Lowe 1B 1-0 0 0 0 .222
M. Yoshida DH 1-0 0 0 0 .231
C. Wong C 1-0 0 0 0 .197
D. Hamilton 2B 0-0 0 0 0 .197




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Brayan Bello 1.1 0 1 1 24-14 3.04
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Holliday 2B 1-0 0 0 0 .242
J. Jackson 3B 1-1 0 0 0 .333
G. Henderson SS 1-0 0 0 0 .280
R. Mountcastle DH 1-0 0 0 0 .254
C. Cowser CF 1-0 0 0 0 .225
S. Basallo C 0-0 0 0 0 .226
C. Mayo 1B 0-0 0 0 0 .190
D. Beavers RF 0-0 0 0 0 .300
D. Carlson LF 0-0 0 0 0 .208




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dietrich Enns 2.0 1 2 2 27-18 4.94
Probabilidad de ganar
58.8 %
2 parte baja (B:0 S:2 O:1)

Boston 1 - 0 Baltimore

Boston
Baltimore
2 H 1
1 HR 0
5 TB 2
1 DEB 1

Boston
Baltimore
1 K 2
14 ST 18
1 H 2
0 BB 0
Samuel Basallo

AL BATE

Samuel Basallo (C)
0 - 0

LANZA

Brayan Bello
1.1 IP, 0 CL, 1 K, 24 NP
Brayan Bello
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.1 MPH.
Rotación:0RPM
3
Bola mala
Sweeper 84.7 MPH.
Rotación:2.390RPM
2
Foul
Sweeper 83.7 MPH.
Rotación:2.288RPM
1
Strike cantado
Sinker 94 MPH.
Rotación:1.971RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Red Sox 1 0 - - - - - - - 1 2 0
Orioles 0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas BOS BAL
alta Roman Anthony batea jonrón (7) con elevado por el jardín central. 1 0
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 77 56 .579 - L1
Red Sox 73 60 .549 4.0 W2
Yankees 73 60 .549 4.0 W4
Rays 64 69 .481 13.0 L2
Orioles 60 72 .455 16.5 L2
Datos del encuentro
Estadio: Oriole Park at Camden Yards
Localidad: Baltimore, Maryland
El clima: Clear, 77 ºF
Capacidad: 44.970
Árbitros:
Home Plate: Mark Ripperger
1era base: Nick Mahrley
2da base: Vic Carapazza
3era base: Nic Lentz

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Curiosidades
Miércoles 27 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)