|Entradas
|BOS
|BAL
|1º
|Roman Anthony batea jonrón (7) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Anthony RF
|1-1
|1
|1
|1
|.290
|A. Bregman 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.300
|T. Story SS
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|J. Duran LF
|1-1
|0
|0
|0
|.257
|C. Rafaela CF
|1-0
|0
|0
|0
|.247
|N. Lowe 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.222
|M. Yoshida DH
|1-0
|0
|0
|0
|.231
|C. Wong C
|1-0
|0
|0
|0
|.197
|D. Hamilton 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.197
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Brayan Bello
|1.1
|0
|1
|1
|24-14
|3.04
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Holliday 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|J. Jackson 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.333
|G. Henderson SS
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|R. Mountcastle DH
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|C. Cowser CF
|1-0
|0
|0
|0
|.225
|S. Basallo C
|0-0
|0
|0
|0
|.226
|C. Mayo 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.190
|D. Beavers RF
|0-0
|0
|0
|0
|.300
|D. Carlson LF
|0-0
|0
|0
|0
|.208
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Dietrich Enns
|2.0
|1
|2
|2
|27-18
|4.94
|
Boston
|
Baltimore
|2
|H
|1
|1
|HR
|0
|5
|TB
|2
|1
|DEB
|1
|
Boston
|
Baltimore
|1
|K
|2
|14
|ST
|18
|1
|H
|2
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Red Sox
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|0
|Orioles
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|BOS
|BAL
|alta
|1º
|Roman Anthony batea jonrón (7) con elevado por el jardín central.
|1
|0
Ver más