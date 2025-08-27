Farándula

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez reviven sus experiencias en Venezuela (+Entrevista)

Por Bárbara Chirino
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 06:50 pm

En pleno auge por allá a principios de los años 2000, las colombianas vivieron experiencias inolvidables en el país

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Cuando ganaron fama a principios de los años 2000 tras participar en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, las colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez tuvieron la oportunidad de vivir experiencias inolvidables en Venezuela, país que las apoyó inmensamente.

Ahora, a más de dos décadas, las actrices volverán a territorio criollo con su pieza teatral “Muertas de la Risa”, la cual presentarán el 28 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural Chacao de Caracas, acompañadas de un actor venezolano cuyo nombre aún no han revelado.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez reviven sus experiencias en Venezuela (+Entrevista)

Las vivencias de Lorna y Natalia en Venezuela

En una entrevista exclusiva para Meridiano, Cepeda recordó aquella vez que fue premiada en los Mara de Oro de 2011, celebración que se llevó a cabo en San Cristóbal y, significó una gran emoción para ella.

Por su parte, Natalia vivió también bellos momentos en la tierra de Bolívar, sin embargo, su última experiencia en el país le dejó un sinsabor, el cual ya ha superado y está lista para volver con todas las fuerzas y su corazón lleno de amor para los venezolanos.

Mira la entrevista y descubre todo lo que dijeron estas fascinantes estrellas de Colombia.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Curiosidades
Miércoles 27 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula