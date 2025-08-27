Lorna Cepeda y Natalia Ramírez reviven sus experiencias en Venezuela (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Cuando ganaron fama a principios de los años 2000 tras participar en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, las colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez tuvieron la oportunidad de vivir experiencias inolvidables en Venezuela, país que las apoyó inmensamente.

Ahora, a más de dos décadas, las actrices volverán a territorio criollo con su pieza teatral “Muertas de la Risa”, la cual presentarán el 28 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural Chacao de Caracas, acompañadas de un actor venezolano cuyo nombre aún no han revelado.

Las vivencias de Lorna y Natalia en Venezuela

En una entrevista exclusiva para Meridiano, Cepeda recordó aquella vez que fue premiada en los Mara de Oro de 2011, celebración que se llevó a cabo en San Cristóbal y, significó una gran emoción para ella.

Por su parte, Natalia vivió también bellos momentos en la tierra de Bolívar, sin embargo, su última experiencia en el país le dejó un sinsabor, el cual ya ha superado y está lista para volver con todas las fuerzas y su corazón lleno de amor para los venezolanos.

Mira la entrevista y descubre todo lo que dijeron estas fascinantes estrellas de Colombia.