¿Jugará "La Contraseña" con los Navegantes del Magallanes en la 2025/26? (+Declaraciones)

Si por algo se han caracterizado históricamente los Navegantes del Magallanes, es por contar constantemente con camadas de peloteros criollos sumamente talentosas, que año tras año han sido quienes llevan el peso de guiar a "La Nave" rumbo a buen puerto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Actualmente, las cosas no han cambiado demasiado. Los filibusteros poseen los derechos de una enorme cantidad de jugadores jóvenes sumamente talentosos, en quienes confiaron desde edades muy tempranas. De hecho, el equipo carabobeño incluso tiene firmados a peloteros que se encuentran entre los mejores prospectos de todo el beisbol organizado.

Dos de estos jugadores magallaneros están en Boston. Uno debutó hace poco en las Grandes Ligas, Jhostynxon García; el otro, no ha debutado, pero es el prospecto #1 de los Medias Rojas, Franklin Arias. Meridiano conversó con el gerente deportivo del equipo, Federico Rojas, sobre la posible participación de este sensacional dúo en la temporada 2025/26 de nuestra pelota.

¿Jugarán los prospectos de Boston con Magallanes?

Magallanes se da el lujo de contar con los prospectos #1 y #3 de los Medias Rojas de Boston, Franklin Arias y "La Contraseña", Jhostynxon García. Ninguno de ellos ha hecho su debut oficial con "La Nave", y según comenta el gerente del equipo, Federico Rojas, no existen certezas de que puedan jugar este año.

"Los casos de Franklin Arias y Jhostynxon García son un poquito más inciertos. Hemos conversado con la organización de los Medias Rojas de Boston, pero hay que esperar un poco con ellos", comentó Rojas.

Sin duda, hablamos de dos jugadores de muchísimo potencial, por lo que sería fantástico para la afición verlos en Venezuela. Sin embargo, también sería lógico que Boston busque cuidarlos lo máximo posible, por lo que ciertamente son dos casos que no se resolverán rápidamente.