Carolina Perpetuo habla sin filtro de la mastectomía doble a la cual se sometió

Sin filtros ni tabúes, la actriz venezolana Carolina Perpetuo abordó la menopausia en Chacanol Podcast, cuestionando el por qué muchas mujeres evitan hablar del tema.

A sus 62 años, confesó que la madurez y la edad son inevitables en el ser humano, en especial las mujeres que están bajo presión social de verse “joven” todo el tiempo. Por ello, Carolina invitó a todas a “vivirla con plenitud”.

Indiscutiblemente, la actriz venezolana afrontó esta etapa de su vida sin crisis de por medio. Por su parte, explicó que incluso a las cantantes más divas de la industria les va a tocar su momento.

“Le va a venir a todas las mujeres… hasta a Shakira le va a dar la menopausia. La mujer latina está un poco atrás de toda esta información”, expresó.

De igual manera, rechaza la idea de que las mujeres al llegar a esa etapa de su vida están “acabadas”, incluso manifestó.

Vivencia de mastectomía

Hace poco más de cinco años Carolina Perpetuo se sometió a una mastectomía doble por la aparición de un cáncer de mama. La actriz vivió su proceso en silencio y lo compartió en 2023 a todo su público.

Ahora, en medio de tanta sinceridad confesó que en el 2019 fue cuando se sometió al procedimiento médico para salvaguardar su vida

“Me hice una mastectomía radical doble de seno porque me detectaron un carcinoma in situ, no me iba a echar a morir”, dijo.