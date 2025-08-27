Ana María Simón y Albi de Abreu preparan proyecto en Venezuela (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los actores venezolanos Ana María Simón y Albi de Abreu llegarán por la puerta grande a Venezuela, para estrenar la pieza “Hello Susy”. Los criollos se presentarán en el Centro cultural Chacao, en dos funciones, el 24 y 25 de septiembre.

Una pieza de altura

La pareja que se encuentra radicado desde hace tiempo en la madre tierra España, han comentado que la obra es todo un derroche de talento que mezcla humor, tecnología y reflexiones sobre la vida moderna.

El horario para ambas fechas será el de las siete de la noche, para que todos los que asistan disfruten de una comedia única, con los enamorados.

“No es sólo emoción, es emoción con contentura, con mariposas en el estómago, con ganas de llorar de felicidad, con ilusión de escuchar de nuevo los sapitos y al amolador, con ganas de abrazar a mi gente”, escribió Ana María hace días en Instagram.

Las entradas están disponibles a través de liveri.com, con precios accesibles de $20, $25 y $30.

Sorpresa para el país

Todo parece indicar que no solo serán dos fechas en Caracas, ya que en una publicación Simón, nacida el 14 de septiembre de 1973, ha asegurado que la capital es solo el comienzo, ya que pronto contará más detalles.

Tal vez podría ser nuevas fechas en otras ciudades del país, para que más criollos disfruten del talento que ambos ofrecen. Argentina, Chile, México, Panamá y República Dominicana, son otras naciones que visitarán.

La última vez que Simón y Albi estuvieron en el país fue en el año 2023, cuando presentaron la pieza “Monólogo sin Cuenta”.