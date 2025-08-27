La estrategia de Aldo Traversa: Un vistazo a sus ejemplares más prometedores para la jornada dominical (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Aldo Traversa asistió a los ejercicios de traqueos este miércoles 27 de agosto en el hipódromo La Rinconada, y conversó con el equipo de Meridiano Web, acerca de los detalles de cada uno de los cinco ejemplares presentados para la reunión dominical 33.

Trainer gracias por la entrevista. Para el domingo tiene cinco ejemplares para la reunión 33. Comienza en la sexta competencia con el cuatroañero Forty Time ¿Qué nos puedes comentar?

-Un caballo que hizo muy bien su reaparecida con bastantes tropiezos. Esta vez va a un lote continuado de 3 y 4 años. Él debería correr muy bien y puede sorprender. Su enemigo es Father Heart.

El 5y6 Nacional arranca en la séptima competencia, primera válida y presentas a dos yeguas: Valeria Time y Nefertari.

-Valeria Time es una yegua de poco físico, pero anda bastante bien. En cualquier momento anuncia su victoria. Así es que ojalá sea en esta primera válida, mientras que Nefertaris esperamos deba mejorar. Lo que ha mejorado es su físico y eso es importante. Su enemiga es Honey Time.

Luego en la segunda válida para el 5y6 inscribió al castaño Convergente, que en su última llegó segundo escoltado por Aptitud ¿Cómo se encuentra este ejemplar en su fase de preparación?

-Caballo que va con Jaime “Pocho” Lugo quien lo conoce a la perfección. Anda excelente y esperamos este ejemplar logre su triunfo en está válida.

Finaliza sus compromisos con Ap Gunner en la cuarta válida para el juego de las mayorías ¿Cómo observó usted este caballo que regresa luego de 3540 días sin correr?

-Un caballo que reaparece de ciertos inconvenientes. Esperamos que el ejemplar evoluciones y mejore sus actuaciones previas.