Olga Tañón se sometió a tratamiento rejuvenecedor a sus 58 años

La cantante y compositora puertorriqueña Olga Tañón, sigue recurriendo a tratamientos especializados para lucir radiante en los diversos eventos, espectáculos y premios. Y es que, la intérprete de “Muchacho malo”, se fue con el doctor Daniel Campos en Miami, para un innovador procedimiento llamado Sculptra.

A través de Instagram el galeno compartió un video con la boricua en su clínica realizando el procedimiento que se basa, en la estimulación de colágeno que eleva la producción del propio organismo, ofreciéndo a la piel un rejuvenecimiento natural y corrección inmediata, según internet.

Una Olga sincera

La ganadora de varios premios Latin Grammy, estuvo muy atenta a todas las indicaciones del especialista en estética, quien le informó que el tratamiento no solo es efectivo para el colágeno, sino también para evitar la flacidez que muchas veces se puede generar en el rostro de cualquier persona, tras una pérdida drástica de peso.

“Estoy con mi hermana del alma, Olga nunca ha utilizado rellenos, ella me escucha. El producto te ayudará con el paso del tiempo, y se lo vamos a inyectar solo en el área del cachete para fortalecer la piel y sea mucha más tersa”, indicó Campos, quien acumula 230 mil seguidores en Instagram.

En este sentido, el doctor aseveró que el cuidado estético no es malo, cuando se hace de manera natural y con resultados realmente positivos para mejorar la imagen de cualquier persona.

Un mensaje muy claro y preciso de la conocida en todo el mundo como “La Mujer de Fuego”, de lo importante que es cuidarse a cualquier edad, y más cuando se trabaja en una industria en la que la belleza es fundamental.

Comparación con Cher

Daniel expresó en el clip que desea que la Tañón tenga un rostro de porcelana, como la estrella estadounidense Cher, quien a los 79 años luce radiante con un cutis cuidado.

“Para lucir como Cher a casi los 80, hacemos lo que tengamos que hacer. Esa mujer esta increíble, yo la vi y dije: ´Así voy a tener a Olga´”, comentó.